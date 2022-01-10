فلفل محشو منخفض الكربوهيدرات استمتع بهذه الفلفل المحشو التقليدي اللذيذ بدون كل الكربوهيدرات الزائدة! يمكنك استخدام أي نوع من اللحم المفروم أو السجق المطحون، حسب اختيارك.
فلفل محشو منخفض الكربوهيدرات
المكونات:
زيت رذاذ الطبخ
1 رطل من لحم الخاصرة المطحون
½ نقانق اللحم المقدد باوند
6 طماطم روما ، مفرومة ومقسمة
1 بصلة بيضاء صغيرة مفرومة ناعماً
1 ملعقة كبيرة زبدة
2 ملاعق صغيرة ثوم مهروس
1 ملعقة صغيرة زعتر مجفف أو حسب الرغبة
½ ملعقة صغيرة من بذور الشمر أو حسب الرغبة
فلفل متبل حسب الرغبة
تمت إزالة 4 حبات كبيرة من الفليفلة الحلوة الخضراء ، القمم والبذور
6 أونصات جبنة فيتا مفتتة
ربع كوب جبن بارميزان مبشور
1 كوب جبن موزاريلا مبشور (اختياري)
الطريقة:
- قومي برش طبق خزفي برذاذ الطبخ.
- يُطهى لحم الخاصرة المطحون والسجق في مقلاة على نار متوسطة منخفضة حتى يصبح لونه بنيًا ومتفتتًا ، مع التحريك كثيرًا ، من 5 إلى 10 دقائق. صفيها جيدًا. اخلطي 3/4 حبة طماطم ، بصل ، زبدة ، ثوم ، زعتر ، بذور شمر ، فلفل متبل. يُطهى المزيج على نار خفيفة حتى يجتمع مزيج اللحم ، لمدة 20 دقيقة تقريبًا.
- سخني الفرن مسبقًا إلى 350 درجة فهرنهايت (175 درجة مئوية).
- يُملأ الفليفلة الحلوة بمزيج اللحم ، بالتناوب مع طبقات جبن الفيتا وجبنة البارميزان. توضع الفليفلة الحلوة المحشوة جنبًا إلى جنب في الطاجن المعد ؛ أضيفي الطماطم المتبقية حول الفلفل وتحته حتى ينضج داخل الفلفل. رشي جبنة الموزاريلا.
- تُخبز في الفرن المُسخن مسبقًا حتى يتحول لونها إلى البني والفقاعات ، لمدة 30 دقيقة تقريبًا.
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