البوابة - تضم مدينة فلورنسا مجموعة كبيرة من المتاحف والقصور والكنائس وبعضًا من أعظم الكنوز الفنية في العالم. ومن المواقع الأكثر شهرة وأهمية في فلورنسا الكاتدرائية ، و Baptistery ، و Uffizi ، و Bargello ، و Accademia. تعتبر كنائس سانتا ماريا نوفيلا وسانتا كروتشي معارض فنية حقيقية ، ومكتبة سان لورينزو هي معرض رائع لعبقرية مايكل أنجلو المعمارية.

تجول في بعض أقدم الشوارع في المدينة حتى تصل إلى نهر أرنو ، عبر بونتي فيكيو ، وتعرف على "أحدث" منطقة في فلورنسا ، وهي أولترارنو. تأكد من تخصيص بعض الوقت لمشاهدة المجموعة الفنية الواسعة والمتنوعة الموجودة في قصر بيتي. عندما تتعب من المتاحف والآثار ، توجه للخارج. اقض يومًا في حدائق Boboli أو تسلق التل إلى كنيسة San Miniato al Monte لتجربة منظر ساحر لفلورنسا بإيطاليا.

فلورنسا مهد عصر النهضة والرومانسية الإيطالية

أبرز الأماكن السياحية



1. الصعود إلى قمة دومو في فلورنسا

بعد رؤية الكاتدرائية من جميع الجوانب وزيارة الكاتدرائية من الداخل ، كل ما عليك فعله لإكمال التجربة هو الصعود إلى قمة القبة! كن مستعدًا لتسلق الكثير من الدرجات! بناها فيليبو برونليسكي الذي فاز بالمنافسة على عمولتها في عام 1418، القبة على شكل بيضة وصُنعت بدون سقالات. لم يكن رفع هذه القبة ، وهي الأكبر في العالم في ذلك الوقت ، عملاً معماريًا سهلاً. في قاعدة القبة ، فوق الأسطوانة مباشرة ، بدأ Baccio d'Agnolo في إضافة شرفة في عام 1507. تم الانتهاء من أحد الجوانب الثمانية بحلول عام 1515 ، عندما سأل أحدهم مايكل أنجلو - الذي كان رأيه الفني في ذلك الوقت قانونًا أساسيًا - ما فكر فيه. وبحسب ما ورد سخر السيد ، "يبدو وكأنه قفص لعبة الكريكيت." توقف العمل على الفور ، ولا تزال الجوانب السبعة الأخرى طوبًا خشنًا حتى يومنا هذا!

2. كنيسة سانتا ماريا نوفيلا

قد لا تكون كنيسة سانتا ماريا نوفيلا على رأس قائمة الأماكن التي يمكنك زيارتها في فلورنسا ، لكننا نوصي بشدة بوضعها هناك. من الناحية المعمارية ، تعد واحدة من أهم الكنائس القوطية في توسكانا. المظهر الخارجي هو عمل Fra Jacopo Talenti و Leon Battista Alberti. يحتوي التصميم الداخلي على أعمال فنية غير عادية بما في ذلك Trinità لـ Masaccio ، ودورة لوحة جدارية غيرلاندايو في كنيسة Tornabuoni Chapel و Giotto's Crucifix ، من بين أمور أخرى.

تشتمل الواجهة الرخامية المزخرفة لأهم كنيسة قوطية في فلورنسا / توسكانا على أشرعة متصاعدة وريش نعام (شعار ميديتشي). تضم الكنيسة كنوزًا فنية هائلة ، تبرع بها رعاة أثرياء ، والعديد منها مع كنائس صغيرة تحمل اسمها.

3. منظر بانورامي من ساحة مايكل أنجلو (Piazzale Michelangelo)

ساحة مايكل أنجلو هو المكان المناسب للذهاب للحصول على كل تلك المناظر البانورامية الجميلة للمدينة والاستمتاع بغروب الشمس المذهل. تقع وجهة النظر إلى الجنوب من المركز التاريخي.

الطعام في فلورنسا

قائمة توسكان لا تخيب الآمال أبدًا! ولكن إذا كنت ستجمعها مع كل شيء في جولة واحدة ، فلا تنسى أنك في جنة الطهي! تبدأ هذه الجولة بأسلوب فاتح للشهية ، على الطراز الفلورنسي ، وترشدك عبر المدينة حتى تتوقف لحضور عرض طهي وعشاء.

يمكنك أيضًا الانضمام إلى جولة سوق جماعية صغيرة يتبعها درس طهي والاستمتاع بثمار عملك الشاق على الغداء مع كأس أو اثنين من النبيذ. أو يمكنك أن تتجول في فلورنسا في الصباح مع هذه الجولة الممتعة للفن والطعام التي جربها زملائي ووافقوا عليها.

المصدر: visitflorence.com/

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