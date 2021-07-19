فنادق ومنتجعات إل إكس آر تحتفل بافتتاح منتجع مانجو هاوس في جزر السيشل

تحتفل اليوم فنادق ومنتجعات إل إكس آر، وهي مجموعة من الفنادق الفاخرة المستقلة التابعة لـهيلتون (ورمزها في بورصة نيويورك: HLT) بافتتاح منتجع مانجو هاوس سيشل الذي يعدّ واحة حصرية خلابة توفّر لضيوفها تجربة آسرة وراقية مستوحاة من ثقافة جزر السيشل. يقع منتجع مانجو هاوس سيشل على الشاطئ الجنوبي لجزيرة ماهي، والذي يتميز بمياهه المتلألأة النقية.

يقدّم منتجع مانجو هاوس ملاذاً لا مثيل له، حيث يتسنى للضيوف استكشاف مناظر ماهي الخلابة والاستمتاع بكرم الضيافة من خلال خيارات خدمة تقدم بعناية خاصة، كما يمتدّ المنتجع على طول خليج آنس أو بول بلو الذي يتميز بمياهه الضحلة المتلألئة.

يقع هذا الملاذ الرائع بين أشجار الفاكهة التي تمتاز برائحتها الفوّاحة ويوفر أجواء مميزة يشعر فيها الضيوف وكأنهم في راحة منزلهم بين أحضان موقعٍ خاص ومنعزل، والذي تمّ بناؤه أساساً كمنزل عائلي على يد المصوّر الإيطالي الشهير جيان باولو باربيري. تم تصميم كل أماكن الإقامة بالمنتجع لتتميز بإطلالاتٍ مباشرة على المحيط كما تتميز بتصميمٍ طبيعي استثنائي يعكس جمال جزر سيشل الأخّاذ، حيث يضم المنتجع 41 مكان للإقامة مقسمين بين الغرف والأجنحة والفيلات.

ويقول يوكيم جان سليفير، رئيس هيلتون في الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا: "يسرّنا كشف النقاب عن هذا المنتجع الفاخر الذي يقدّم تجربةً استثنائية للضيوف على شواطئ ماهي، حيث نقدم لأول مرة علامة فنادق ومنتجعات إل إكس آر الفاخرة التابعة لهيلتون على جزر السيشل عبر افتتاح منتجع مانجو هاوس. ينضم المنتجع إلى كل من منتجعَي هيلتون ودبل تري باي هيلتون اللذين تم افتتاحهما بالفعل، وفندقي والدورف أستوريا وكانوبي باي هيلتون اللذين هما قيد التطوير حاليًا. إن مجموعة جزر سيشل لطالما كانت وجهة مفضلة لدى المسافرين رفيعي المستوى الذين يزورونها للاستمتاع بأجوائها الاستوائية النابضة بالحياة وكرم الضيافة فيها، لذلك نخطط لإبهار الضيوف بجميع الخدمات التي يوفرها منتجع مانجو هاوس بدءاً من التجارب الثقافية مروراً بالخدمة الفاخرة وصولاً إلى الوجبات ذات الطابع المحلي."

وفي هذا السياق، يقول فيصل جعفر، الرئيس العالمي لفنادق ومنتجعات إل إكس آر: "تزخر أركان منتجع مانجو هاوس بالعديد من القصص المميزة التي نتوق إلى مشاركتها مع ضيوفنا. لقد صمم منتجع مانجو هاوس لينسجم مع محيطه ويعكس تقاليد وفولكلور جنوب ماهي وثقافة جزر السيشل العريقة، ليستمتع الضيوف بالروح المحلية من خلال تجربة مميزة مصممة خصيصًا لتلبي متطلباتهم. إن منتج مانجو هاوس سيشل هو إضافةً مميزة إلى مجموعة فنادق ومنتجعات إل إكس آر الحصرية الواقعة في وجهات ساحرة حول العالم، مما يجعلنا نتطلع بمزيد من الحماس لاستضافة ضيوفنا ليستمتعوا بتجارب خلابة."

يحافظ منتجع مانجو هاوس على جوهر علامة فنادق ومنتجعات إل إكس آر وهو ربط كل عنصر بالمنتجع مع البيئة المحيطة، مع اتباع فلسفة الاستدامة والتركيز على دعم الشركات المحلية حيثما أمكن. علاوةً على ذلك، سيحظى الضيوف بفرصة لاستكشاف المياه الفيروزية الرقراقة في خليج آنس أو بول بلو والنباتات والحيوانات التي يحتضنها من خلال باقة شيّقة من النشاطات البحرية مثل التجذيف بالكاياك والغوص. بالإضافة إلى ذلك، يمكن العثور على المنتجات المستقدمة من مصادر محلية في أنحاء المنتجع بدءاً من المكونات المستخدمة في إعداد الوجبات الشهية وصولاً إلى المنتجات المُعدّة يدوياً في سبا anpe.

يعني مصطلح anpe "السلام" باللغة الكريولية، ويوفر سبا anpe علاجات تلبي احتياجات الضيوف ويقدمها معالجون محترفون في أجنحة مخصصة للعلاجات تطلّ على المحيط الهندي المتلألئ حيث يستمتع الضيوف بتجربة استرخاء فريدة من نوعها. وقد تمّ اختيار مكونات المنتجات بعناية فائقة ومزجها للاستفادة من قوة النباتات المحلية والموارد الطبيعية. كما يضمّ منتجع مانجو هاوس منطقة مجهّزة بالكامل للّياقة البدنية، ليتنعّم الضيوف بتجربة تتيح لهم الاسترخاء وتجديد طاقتهم طوال فترة إقامتهم.

يقدم المنتجع أيضاً خمس وجهات مميّزة لتناول المأكولات والمشروبات حيث سيستمتع الضيوف بتجربة طعام زاخرة بنكهات مانجو هاوس الاستثنائية. ويقدّم كل مطعم قوائم طعام مستوحاة من المأكولات المحلية لتصبح كل وجبة تجربة فريدة من نوعها:

يستقبل مطعم موتيا الضيوف للاستمتاع بأطايب مستوحاة من مطبخ سيشل الكريولي الشهي، حيث يتم إعداد أطباق المشاوي على فحم قشرة جوز الهند المستدامة كما يمكن تقديمها مدخنة أو مشوية في الفرن.

يقدّم مطعم أزيدو المأكولات البحرية الطازجة من الخلجان المحلية بلمسة يابانية عصرية فضلاً عن أطباق السوشي الطازجة والروباتاياكي وسط إطلالات مميزة على المحيط الهندي الساحر. ويعني مصطلح أزي "النكهة اللذيذة" فيما يعني مصطلح دو "في كل مرة".

ويستقبل مطعم ميوز الضيوف للاحتفاء بالمصور الإيطالي الشهير عالمياً جيان باولو باربيري وهو المالك الأساسي للمطعم. داعب براعم ذوقك بالمأكولات الكريولية المستوحاة من منطقة البحر الأبيض المتوسط وسط أجواء مريحة تستحضر أعمال باربيري ويصفها بأنها "التوازن المثالي بين الأسلوب الفاخر والبساطة". ويقدم المطعم أطباقاً شهية تحلو مشاركتها مع العائلة والأصدقاء مُعدّة من المكونات المحلية الطازجة وسط أجواء استوائية رائعةكما يتسنى للضيوف تناول الكوكتيلات الشهية والمشروبات الفاخرة الزاخرة بالنكهات المستوحاة من تراث السكان المحليين الغني والمتنوع في استراحة كوكوي المستوحاة من أجواء الهند والسيشل داخل منتجع مانجو هاوس تستضيف استراحة سولي النابضة بالحياة والواقعة بجانب حوض السباحة في منتجع مانجو هاوس الضيوف لتناول الكوكتيلات الاستوائية المنعشة والأطايب الشهية من شروق الشمس حتى مغيبها.

ويمكن للضيوف الاختيار ما بين حوض السباحة الرئيسي ذو الإطلالة المباشرة على الشاطئ وحوض السباحة بيضاوي الشكل بجانب استراحة سولي لتأمّل المناظر الخلابة أو الاسترخاء. أما الباحثون عن عطلة عائلية مثالية فيمكنهم حجز مجمّع خاص مؤلف من 13 غرفة للضيوف، والذي يُطلق عليه أكبر فيلا في جزر السيشل تحت اسم كليف هاوس. تضم الفيلا حوض سباحة خاصاً بها حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بتجربة خاصة لا مثيل لها. وليس على الأهل أن يقلقوا بشأن الترفيه عن أطفالهم إذ يتوفر برنامج مانجو بيبس المُعدّ خصيصاً للأطفال حيث يتعلمون ويختبرون مغامرات شيقة، فيما يستمتع الأهل بتجارب رائعة لا تُنسى بدءاً من جلسات اليوغا عند المغيب والتجول في غابات ماهي الكثيفة وصولاً إلى صيد سمك الصخور التقليدي ورسم اللوحات الفنية.



يُعتبر منتجع مانجو هاوس الوجهة الأمثل لإقامة الفعاليات الاجتماعية والتجمعات الصغيرة، إذ تحيط به تشكيلة من النباتات المذهلة والمياه الزرقاء المتلألئة والشواطئ الرملية البيضاء. كما تتوفر خدمات استثنائية لإقامة حفلات الزفاف والفعاليات أو تجديد العهود أو الاحتفال بالمناسبات المميزة لتحظى بتجربة مصممة خصيصًا بحسب متطلباتك.

يقع منتجع مانجو هاوس سيشل التابع لفنادق ومنتجعات إل إكس آر في خليج آنس أو بول بلو، باي لازار، ماهي، جزر السيشل. لمزيدٍ من المعلومات أو للحجز، يرجى زيارة Hilton.com أو الاتصال على الرقم 000 7 439 248+. لمزيدٍ من المعلومات حول فنادق ومنتجعات إل إكس آر، يرجى زيارة https://newsroom.hilton.com/lxr.

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