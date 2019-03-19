لا تهملوا فوائد البيض النيئ الثمينة وتناوله لصحة أفضل

من فوائد أكل البيض النيئ تحسين الدورة الدموية في الجسم

البيض النيء له رائحة كريهة وقوام لزج مما يجعل فكرة تناوله كما هو مُستبعدة جداً، ولكن على الرغم من ذلك له الكثير من الفوائد لصحة الجسد؛ لذا على الشخص التفكير بتناوله نيئاً من الحين لآخر حتّى يتمكّن من الاستفادة منهُ، وفي هذا المقال سنستعرض لكم فوائد عظيمة لأكل البيض النيىء، وأهمها:

- من فوائد أكل البيض النيئ حماية القلب من الأمراض فهو يحتوي على مواد مضادّة للأكسدة قادرة على تعزيز عمل القلب وجعله أكثر مقاومة للجلطات.

- الحماية من أمراض الشيخوخة ويحمي من مرض الزهايمر ومن العمى أو إعتام العين، وذلك بسبب القيم الغذائيّة التي يحتوي عليها البيض.

- زيادة حجم عضلات الجسم وتقويتها وذلك لأنّ كميّة البروتين الموجودة في البيض النيئ أكثر من كميّة البروتين الموجودة في البيض الناضج.

- تحسين الدورة الدموية في الجسم، وذلك يعمل على إحداث توازنٍ في كميّة الهرمونات المُفرزة من قبل الغدد.

- يُخفّض مستوى الكولسترول الضار في الدم، وذلك لأنّ البيض النيئ يحتوي على مركّب الليسيثين، وهذا المركّب له دورٌ فعّال في منع الجسم من امتصاص الكولسترول الضار، وبذلك يرتفع الكولسترول النافع في الدم وذلك يعطي الجسم القوّة والحيوية.

- الحماية من السرطانات بكافّة أنواعها؛ وذلك بسبب احتواء البيض النيئ على الأحماض الأمينيّة المقاومة للانقسامات غير الطبيعية للخلايا.

- من فوائد البيض النيىء أيضاً أنه يعمل على تحسين الحالة النفسيّة والعصبية؛ فالبيض النيئ يحتوي على التربيوفان الذي يُحفّز الجهاز العصبي على الاسترخاء والنعاس والنوم.

- أيضاً ينظم الشهية فذلك يجعل الجسم متناسقاً ومتوازناً لأنّه سيحدد الوزن المثالي للأشخاص الّذين يتناولونه.

- أيضاً يعمل على زيادة الوزن للأشخاص النحلاء وذلك بزيادة العضلات لا الدهون، وذلك أمرٌ صحيّ وجيّد.

- تنشيط الذاكرة وجعل الشخص أكثر تركيزاً وذلك بسبب وجود حمضٍ أمينيّ في البيض النيئ قادر على تحفيز الخلايا الدماغية وتنشيطها.

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