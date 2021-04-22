أمام فوائد الأسكدنيا هذه .. لاتفكري كثيراً بالوزن الزائد

شجرة الأسكدنيا تتميز بطعمها الحلو ومنظرها البرتقالي الجميل. وقبل نضوجها تتلون تدريجيا من الاخضر الغامق الى الاصفر ثم البرتقالي، وهي تزهر في الخريف، وتثمر في الربيع، واسمها أصله تركي ويعني دنيا جديدة.

وتشير مصادر بأن الصين اول موطن لهذه الثمرة بعدها انتقلت الى اليابان ثم لبقية البلاد.

تتمتع الاسكدنيا بمذاق طيب ومميز يميل الى الحموضة قليلا، وهي مغذية ومفيدة وتحتوي على نسبة عالية من الالياف، وهي غير مكلفة زراعيا حيث تتأقلم على المناخ والظروف المحيطة، ولاتحتاج الى الكثير من الري، وهي من الفواكه التي يحبها الناس في غالبية الدول وخاصة في الاردن .

من فوائد الأسكدنيا:

1- تمتلك القدرة على علاج السّرطان وخاصّة سرطان القولون، والرّئة، وسرطان التّجويف.

2- تحتوي على فيتامين أ ممّا يساعد الجلد على الحفاظ على نضارته وصحّته، كما أنّها تقوّي النّظر والأسنان، وتحافظ على الأغشية المخاطيّة.

3- تخفض ضغط الدّم المرتفع كما أنّها تنظّم ضربات القلب، وتخفض نسبة الكولسترول في الدّم.

4- تمدّ الجسم بالحديد والنّحاس والكالسيوم، ولذلك هي فعّالة في علاج الأنيميا، كما تعمل كمضاد للأكسدة، وتحافظ على نشاط الدّورة الدّمويّة في الجسم.

5- تعالج ضعف الذّاكرة، وما تعاني منه الأعصاب من مشاكل.

6- تعمل كمهدّئ ومرخّي للأعصاب، كما تُزيل السّعال.

7- تُشعر الشّخص بالشّبع، وتعالج مشاكل الجهاز الهضميّ، وهي عنصر فعّال في عمليّة إنقاص الوزن.

8- تعالج السكّر في الدّم عن طريق زيادة نسبة الإنسولين، كما تعالج مرض لحميّات الدّم.

للمزيد من المقالات:

فقط 3 موزات في اليوم يمنع عنك هذه الأمراض!

الفول الأخضر...فوائد وأضرار

الفراولة لها فوائد صحية وجمالية كثيرة.. اكتشفيها الآن!

فوائد صحية مذهلة للكرز الأخضر ... اكتشفيها

فوائد اللوز الأخضر الصحية والعلاجية