فوائد البامية المذهلة لجسم الإنسان

فوائد صحية عديد للبامية لصحتك فهي غنية بالبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والبيتا كاروتين ومضادات الأكسدة.

إليك حقائق عن التغذية البامية معظم الناس لا يعرفونها كما نشرت صدى البلد:

1. تقلل من مستويات السكر في الدم

البامية لها خصائص الأنسولين التي تساعد في الحد من مستويات السكر في الدم و يقلل من مستويات الدهون في الدم وللاستمتاع بهذه الفوائد ، قومى بقطع أطراف أربعة أو خمسة ووخز جسم البامية بالشوكة و نقعها في كوب من الماء بين عشية وضحاها وإزالتها في صباح اليوم التالي.

2. تعزز الهضم

الألياف الغذائية فى البامية مفيدة لصحة القولون والهضم لأن الألياف تساعد في حركة الطعام في جميع أنحاء الجهاز الهضمي دون أي إعاقة.

3. أثناء الحمل

إذا كنت حاملًا ، يمكنك التمتع بفوائد البامية من خلال إدخالها لنظامك الغذائي خاص إذا كنت في الأسبوع الرابع أو الثاني عشر. تساعد فيتامينات “ب” الأساسية في على النمو بشكل صحي في الرحم. كما تمنع حدوث الإعاقات الخلقية لغناها أيضا بحمض الفوليك الذي يساعد على إنتاج الخلايا الجديدة والحفاظ عليها.