فوائد البروكلي في علاج الإنفلونزا

الملف الغذائي للبروكلي
البروكلي لنزلات البرد
نزلات البرد مرض فيروسي شائع الحدوث. تحدث غالبية نزلات البرد بسبب فيروس أنفي rhinovirus من فصيلة الفيروسات البيكورناوية والتي تتسبب في نسب كبيرة من حالات الزكام التي تصيب البشر، ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى تفاقم حالة المصابين بالربو ومرضى الانسداد الرئوي المزمن. ولا توجد أدوية معتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأميركية لعلاج عدوى فيروس الأنف، وإنما تستخدم الوصفات المتاحة فقط لخفض أعراضها وتعزيز المناعة.
تحتوي المواد الكيميائية النباتية النشطة بيولوجيًا المشتقة من النباتات على إمكانات علاجية مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات للإنسان. من المعروف أن الكيرسيتين، وهو فلافونول نباتي، يقلل من الحمل الفيروسي عن طريق منع تكاثر الفيروسات في الخلايا الظهارية للمسالك الهوائية ومنع احتقان الشعب الهوائية. ومن المعروف أيضًا أنه يقلل من التعبير عن السيتوكينات المسببة للالتهابات ويحسن وظائف الرئتين.
يعتبر البروكلي مصدرًا غنيًا للكيرسيتين، وبالتالي يمكن أن يساعد في علاج عدوى الفيروسات البيكورناوية rhinovirus. ويمكن أن تساعد المداومة على تناول البروكلي في تقليل احتمالات العدوى بالجزيئات الفيروسية أو الجينوم الذي يتم اختراقه في الخلايا البشرية في وقت الإصابة.
وتشير بعض الدراسات العلمية إلى أن فيتامين C في البروكلي، وهو فيتامين قوي مضاد للأكسدة بالإضافة إلى فيتامينات E وA وK وبيتا كاروتين تمنح تأثيرا وقائيا على المستوى الخلوي ويقلل من خطر الإصابة بالبرد وأمراض أخرى.
ربما تتسبب العدوى بفيروس الإنفلونزا في مضاعفات خطيرة مثل الالتهاب الرئوي. على الرغم من وجود لقاحات وعقاقير مضادة للفيروسات المسببة للإنفلونزا، إلا أن طفرات الفيروسات ومقاومة الأدوية هي السبب في استمرار انتشار الفيروس في جميع أنحاء العالم.
يمكن أن تعيق الإنفلونزا من الأنشطة اليومية للشخص وتسبب الكثير من المضايقات. أيضًا، يمكن أن تحدث الإنفلونزا، على عكس نزلات البرد التي تحدث غالبًا خلال موسم البرد، في أي وقت من السنة. ولهذا يجب الحفاظ على مناعة جيدة على مدار العام من خلال تناول نظام غذائي مفيد يتضمن البروكلي.
يمكن أن يساعد كل من البروكلي المطهو على البخار أو المطبوخ في تقليل أعراض الإنفلونزا في غضون أيام قليلة. إنه مصدر كبير للسلفورافان الذي يمكن أن يقلل بشكل فعال من التهاب الأنف. أيضا، يحتوي البروكلي على الغلوكورافينين، الذي يمنح الجسم حماية ضد العديد من الأمراض المزمنة والمعدية.
ولأن البروكلي غني بفيتامين K، وحمض الفوليك ومضادات الأكسدة، وكلها يمكن أن تساعد في تقوية جهاز المناعة لمحاربة العوامل المسببة للأمراض بشكل أكثر كفاءة.
Via SyndiGate.info
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