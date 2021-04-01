فوائد البطيخ للرجيم متعددة، يساعد تناول البطيخ في ترطيب الجسم بشكل كبير، حيث أنه يمد الجسم بحوالي 20 إلى 30% من احتياجات السوائل اليومية. ويحتاج الجسم إلى الماء لزيادة عملية التمثيل الغذائي وتعزيز حرق الدهون، وكذلك تخليص الجسم من السموم، وكلها أمور هامة أثناء الرجيم.

ويحتوي البطيخ على مجموعة من العناصر الغذائية الهامة للجسم مثل فيتامين أ، وهو ضروري لتعزيز صحة العين، فيتامين ب 1، حيث يساعد هذا الفيتامين في تحويل الطعام إلى طاقة، فيتامين ب 6، يحتاج الجسم لهذا الفيتامين لإنشاء خلايا الدم الحمراء، فيتامين ج، من الفيتامينات الهامة لنمو الأنسجة وإصلاحها وتعزيز صحة الجهاز المناعي، ويعد البطيخ مصدر جيد للليكوبين ويحتوي على مضادات الأكسدة الهامة للحفاظ على صحة القلب.

ويحتوي البطيخ على مستويات مرتفعة من الماء تصل إلى حوالي 92%، وبالإضافة إلى الماء، فإنه غني بالعديد من المواد الصحية الهامة للجسم.

والجدير بالذكر، أنه يمكن تناول حتى 500 جرامًا من البطيخ يوميًا، حيث أنه خفيف على المعدة ولا يسبب الإمتلاء، كما أنه يحتوي على نسبة قليلة من السكريات، ولكن يجب عدم الإفراط في تناول البطيخ لتفادي الإضطرابات الهضمية، مشاكل القلب والأوعية الدموية،ارتفاع مستويات السكر بالدم.

فوائد البطيخ للرجيم

البطيخ يعمل على ترطيب الجسم

إن تناول البطيخ يساعد في ترطيب الجسم بشكل كبير، حيث أنه يمد الجسم بحوالي 20 إلى 30% من احتياجات السوائل اليومية، ويحتاج الجسم إلى الماء لزيادة عملية التمثيل الغذائي وتعزيز حرق الدهون، وكذلك تخليص الجسم من السموم، وكلها أمور هامة أثناء الرجيم.

البطيخ يعمل على تخفيف الام العضلات

يفيد البطيخ في تخفيف الام العضلات، وخاصةً بعد ممارسة الرياضة، ويرجع ذلك لاحتواء البطيخ على السيترولين، إذ يقلل من الام العضلات ويحسن القدرة على التحمل وبذل المجهود، كما أن تناول عصير البطيخ يعزز من امتصاص الجسم للسيترولين.

البطيخ يشعرك بالشبع

على الرغم أن نسبة الألياف قليل في البطيخ، حيث يوفر فقط 0.4 جرام لكل 2/3 كوب (100 جرام)، ولكنه يساعد على الشعور بالشبع، ويرجع ذلك للمحتوى المائي للبطيخ، حيث أنه يضمن ملء الجسم بالسوائل وبالتالي تقليل الرغبة في تناول الطعام.