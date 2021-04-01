فوائد البطيخ للكلى لا تعد ولا تحصى، يحتوي البطيخ على العديد من العناصر الغذائية التي تكسبه شهرته الكبيرة، مثل الماء والكربوهيدرات والمعادن والفيتامينات والبروتين والدهون فضلاً عن الطاقة التي تعزز نشاط الجسم.

ويمتاز البطيخ بخصائص مميزة لجهة حماية الكلى وتعزيز إدرار البول، كونه يساعد في تنظيف الكلى من الحصى والترسبات التي تتواجد فيها بسبب محتواه من عنصر البوتاسيوم الذي يعمل على خفض البولينا في الدم وحماية الكلى من الالتهابات.

ويعد البطيخ مدر طبيعي للبول، كما يحتوي على الارجنين الذي يسهم في تنظيف الكبد من الامونيا السامة التي يمكن ان تتشكل فيه بعد هضم البروتين، وبالتالي يساعد في التخلص من اية سوائل زائدة عن حاجة الجسم.

قد يساعد في التخلص من الترسبات السامة في الكلى، نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم، وقد يساعد في التقليل من تركيز حمض اليوريك في الدم، وبالتالي يقلل فرصة حدوث أي ضرر قد يلحق بالكلى أو تكوين حصوات في الكلى، وقد يحفز إدرار البول، نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الماء، وبالتالي يساعد في تنظيف الكلى.

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