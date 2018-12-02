الترمس المطحون يعالج الإمساك ويطرد الغازات

من فوائد الترمس المطحون لمرضى السكري أنّه من أفضل الأطعمة المناسبة لهم وذلك نظراً لاحتوائه على نسبة عالية جداً من الألياف والتي تقوم بدورها على تبطيء عملية امتصاص الجسم للجلوكوز الذي ينتج عن تحلّل النشويات والسكريات وبالتالي فإنّه يعمل على الحد من ارتفاع نسبة السكر بالدم. ويجب عدم الإفراط في تناول الترمس الحب أو المطحون لأنّه يعمل على تكون البلغم في الصدر، كما ويجب مضغ الترمس جيداً عند تناولها حباً لأنه يصعب بلعه، كما أنّه يجب الانتباه إلى أن الترمس يحتوي على مادة قلويدات وهي إحدى المواد السامة والتي قد تسبب التسمم للماشية.

من فوائد الترمس المطحون أيضاً:

1- يعالج الإمساك ويطرد الغازات.

2- يعمل على تنشيط الجسم بشكل عام، كما ويعمل على شد أعصاب الجسم المتراخية.

3- يستخدم الترمس في تخليص الجسم من الأمراض الجلدية التي قد تصيبه، مثل: الأكزيما، والحزازة، والجرب، وذلك عن طريق طحن حبوب الترمس وإضافة القليل من الماء حتى تصبح كالمعجون ثمّ دهن المكان المصاب به.

4- يستخدم كفاتح للشهية، ويقوي الجسم الهزيل والمرهق وذلك لاحتوائه على الكالسيوم، والفسفور.

5- الترمس المطحون من أفضل المواد المستخدمة في لتنقية البشرة إذ يعمل على إزالة الكلف من البشرة بشكل فعال بالإضافة إلى أنّه يعالج القروح ويزيل البثور التي قد تظهر على البشرة نتيجة للكثير من العوامل.

6- يساعد في تطويل الشعر.

7- الترمس فعال لتقوية القلب لأنّه يعمل على تقليل نسبة الكولسترول.

8- يعمل على تحسين عملية الهضم.

9- يحمي من الإصابة بسرطان الأمعاء وخاصة سرطان الأمعاء الغليظة.

10- علاج ضيق النفس والسعال المزمن.

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