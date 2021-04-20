فوائد التفاح الأخضر للحامل لا تعد ولا تحصى، يعد التفاح الأخضر وقاية المولود ضد نوبات الربو في المراحل الأولى من الطفولة، وتعزيز صحة العظام والمفاصل لدى الأم والجنين، فهو مصدر للكالسيوم والبوتاسيوم والنحاس والمنغنيز وكلها عناصر مهمة للعظام، والوقاية من أنيميا الدم (Anemia) إذ يعد التفاح مصدرًا للحديد. تسهيل الهضم، وإزالة السموم من الجسم.

تناول التفاح الأخضر على الريق يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، بفضل محتواه العالي من الألياف الغذائية القابلة للذوبان والتي تبطىء من امتصاص السكر في الأمعاء، وهذا يعزز عمليات التمثيل الغذائي في جسمك، ما يجعل التفاح مثالي في الصباح خاصة لمرضى السكري.

يحوي التفاح على معدن البوتاسيوم المهم لعمل الأوعية الدموية والقلب، وتنظيم ضغط الدم في الجسم.

فوائد التفاح الأخضر للحامل

التفاح الأخضر وقاية المولود ضد نوبات الربو في المراحل الأولى من الطفولة.

التفاح الأخضر تعزيز صحة العظام والمفاصل لدى الأم والجنين، فهو مصدر للكالسيوم والبوتاسيوم والنحاس والمنغنيز وكلها عناصر مهمة للعظام.

من فوائد التفاح الأخضر الوقاية من أنيميا الدم (Anemia) إذ يعد التفاح مصدرًا للحديد.

التفاح الأخضر تسهيل الهضم، وإزالة السموم من الجسم.