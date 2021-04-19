فوائد التوت الأسود لا تعد ولا تحصى، يتميز التوت الأسود بالمنافع الغذائية، يساعد التوت الأسود على امتصاص الحديد لغناه بالفيتامين ج، ويعزز التوت الأسود من عملية إنتاج الكولاجين في الجسم بسبب إحتوائه على الفيتامين "ج"، ما يؤدي إلى تجديد الخلايا الجلدية في الجسم، ويقلل التوت الأسود من فرصة الاصابة بالنزيف عند حدوث الإصابات لغناه بالفيتامين "ك".

القيمة الغذائية للتوت الأسود

3.6 ألياف

14.74 سكريات

1.10 بروتينات

84 سعر حراري

0.49 دهون

21.45 كربوهيدرات

فوائد التوت الأسود

التوت الأسود يقاوم مرض السرطان

يحتوي التوت الأسود على مستويات عالية من مضادات الأكسدة، مثل الانثوسيانين. تساعد مضادات الأكسدة الناس على مكافحة الآثار الضارة للجذور الحرة في الجسم، حيث يمكن للجذور الحرة أن تتلف الخلايا ويعتقد أنها تشارك عن كثب في عملية الشيخوخة بالإضافة إلى الأمراض الأخرى، مثل مرض السرطان وأمراض القلب، فيلجأ الجسم لمضادات الأكسدة لتقليل الأضرار التي قد تسببها الجذور الحرة.

التوت الأسود يعالج الجهاز المناعي

يحتوي التوت الاسود على فيتامين أ الذي يخدم عدة وظائف في الجسم، فيتامين (أ) يدعم الجهاز المناعي، الذي يكافح الالتهابات والمرض، ويحتوي فيتامين C ذو الخصائص المضادة للأكسدة وصاحب الدور المهم في تعزيز عمل الجهاز المناعي.

التوت الأسود مفيد للعظام

يدعم التوت الأسود فيتامين أ نمو وصيانة الأسنان والعظام، وكذلك وجود فيتامين K يساعد في تكوين العظام و المحافظة علي صحتها.

التوت الأسود للبشرة

كذلك يدعم فيتامين أ الحفاظ على صحة البشرة كما هو معروف، ويشارك فيتامين C في تخليق البروتين وهو ضروري للجسم لإنتاج الكولاجين المسئول عن صحة البشرة، وبعض الناقلات العصبية.

التوت الأسود مفيد للعين

يعتبر فيتامين (أ) مسؤول عن إنتاج الأصباغ في شبكية العين ويساعد على دعم البصر، وخاصة في الإضاءة الخافتة.

التوت الأسود مفيد للذاكرة والدماغ

يحتوي التوت الاسود علي فيتامين K الذي يحسن عمل الذاكرة، وجدت دراسة أجريت في عام 2009 أن الفئران التي تستهلك التوت الاسود قد حسنت المهارات المعرفية والحركية مقارنة بمجموعة من الفئران التي لم تستهلكه.

التوت الأسود مفيد للكبد

يحتوي التوت الأسود علي نسبة كبيرة من الفيتامينات ومضادات الأكسدة و المعادن المهمة كالبوتاسيوم و هي مهمة جدا لنشاط الكبد، و لها دور فعال في تنظيف الكبد، كما أنه يتم إدراج الأغذية الغنية بها ضمن نظم الديتوكس لتنظيف الكبد من السموم، وكما أن فيتامين K ضروري لتخليق مادة البروثرومين في الكبد و هي المادة المسئولة عن وقاية الكبد من أخطار النزيف.

التوت الأسود مفيد للحامل

ترجع أهمية وفائدة التوت الأسود للحامل بالأخص لاحتوائه علي مادة أنثوسيان العضوية القابلة للذوبان في الماء، و ما لها من قدرة علي مكافحة الالتهابات و تعمل كمضادات للاكسدة بكفاءة أعلي من فيتامين C & E، و كذلك قدرتها علي دعم الأوعية الدموية و حمايتها، كل هذه الأمور تحتاجها الأم الحامل بشدة لوضعها الحساس، وحاجتها الماسة لتجنب الالتهابات ومشاكل الأوعية الدموية الناقلة للغذاء والأكسجين للجنين.

كما أن فيتامين K و الموجود في التوت الاسود مهم لاكتمال نمو الجنين، كما يمنع أعراض الحمل كالقئ والغثيان، وكما يقي فيتامين K من النزيف عند النساء.