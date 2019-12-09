مرض انسداد شرايين القدم يعني صعوبة نقل الدم إلى باقي الجسم، مثل الذراعيين أو الساقين، وقد يتسبب ذلك في أن يصبح المريض أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية أو السكتة الدماغية، وقد يصل للبتر في النهاية.

تقوم الشرايين بحمل الدم المحمل بالغذاء والأوكسجين إلى جميع أجزاء الجسم، ويتخصص كل شريان بإرسال الدم إلى منطقة معينة في الجسم، وفي حال انسداد أي منها تصبح عاجزة عن نقل الدم بكميات مناسبة إلى المنطقة المختصة بها، ويعتبر انسداد شرايين الأطراف والقدم من أكثر حالات انسداد الشرايين انتشاراً في عصرنا الحالي.

أسباب انسداد شرايين القدم

1- زيادة نسبة الكوليسترول في الدم، وتراكمها في الشرايين.

2- التقدم في العُمر، فبعض الأشخاص التي تتخطى أعمارهم الـ 50 أكثر عُرضة لانسداد شرايين الدم في القدم.

3- الإصابة بداء السكري.

4- زيادة نسبة الدهون.

5- ارتفاع ضغط الدم.

6- السمنة والبدانة.

7- التدخين.

أعراض انسداد شرايين القدم

- ألم عضلي.

- تقلصات.

- انخفاض تدفق الدم إلى ساقيك.

- صعوبة عند المشي أو تسلق السلالم.

- ألم في الأرداف، والفخذين.

- شعور بالحرقة أو التنميل.

- تغير لون الساق.

- ضعف الساق.

- تساقط الشعر.

- بطء نمو الأظافر.

- صعوبة التئام الجروح أو القروح بالقدم أو الأصبع.

أعشاب طبيعية تساعد فى علاج انسداد شرايين القدم

1- الكركم

من أكثر البهارات الشائعة والتي تستخدم في علاج انسداد الشرايين، بالإضافة إلى ذلك يحافظ على صحة القلب ووظائفه الحيوية ، حيث أنه غني بمضادات الأكسدة ، مضادات الالتهابات والمواد الواقية من الجلطات.

ويساعد الكركم على خفض نسبة الكوليسترول ، استرخاء الأوعية الدموية وليونتها ، ينصح بتناول ملعقة صغيرة من الكركم مع عسل النحل مرتين في اليوم .

2- الحلبة

تحتوي على مادة السابونين التي تساهم في علاج انسداد الشرايين حيث يساعد على خفض الكوليسترول الضار ، كما أنها غنية بالألياف المفيدة لصحة الشرايين.

ويمكن تناول الحلبة عن طريق نقعها ليلا وتناولها صباحا ويمكن تحليها بإضافة القليل من عسل النحل .

3- الفلفل الحار

تعمل مادة الكابسنسين الموجودة في الفلفل على خفض مستوى الكوليسترول ، مما يساعد في علاج انسداد الشرايين ، يمكن إضافة لبعض الأطباق خلال النظام الغذائي يوميا .

4- الثوم

غني بالعناصر الغذائية الفعالة في علاج انسداد الشرايين ، والتي تساعد على تمدد الأوعية الدموية وتعطيها الليونة مما يزيد من سهولة سريان الدم خلالها ، كما أنه يساعد على خفض معدلات الكوليسترول السيئ في الدم مما يساهم في العلاج .

5- الزنجبيل

يساعد على مرونة الشرايين وعلاج الانسداد ويخفض الكوليسترول الضار ، ينصح بتناول شاي الزنجبيل 3 مرات يوميًا أو إضافته أثناء تحضير الطعام .

والجدير بالذكر أن الشيف علاء الشربيني أجرى عملية دقيقة في الساق بسبب إصابته بانسداد الشرايين، حيث كانت العملية دقيقة لتصل جراحتها إلى 5 ساعات،وأن انسداد شرايين الساق له عدة أعراض فمن أبرزها الشعور بآلام حادة في القدم، وذلك عند المشي لمسافات طويلة أو المشي السريع، او صعود الدرج.

وأكدت الأبحاث أن آلام القدم تكون نتيجة لعدم وصول الدم إلى القدم والأطراف، سواء كان الشخص في راحة تامة او اثناء المشي، او ساعات النوم.

وأشارت الأبحاث ان حدوث قصور بالقدم قد تصاب بجروح يصعب التئامها أو بتقرّحات قوية أو تغير في لون الجلد أو برودة ملمسه أو غرغرينا في الأعصاب.

كما يمكن أن تصاب القدم بقصور مزمن ممّا يجعلها غير قادرة على أداء وظائفها بشكل سليم، ويعود سبب ذلك إلى التناقص المستمر في كمية الغذاء والأكسجين وغيرها من العوامل المناعية الواصلة للقدم بفعل انسداد الشريان.

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