فوائد الجريب فروت للشعر والبشرة

الجريب فروت يُحافظ على صحة بصيلات الشعر

الجريب فروت من الفواكه الحمضية التي تنتمي إلى فصيلة الحمضيات، ويتميز بلونه الأصفر الفاتح وطعمه الحامض، واحتوائه على العديد من الفيتامينات مثل فيتامين ب، وفيتامين ك، وفيتامين أ وغيرها، عدا عن العناصر الأخرى التي تتمثل في الكالسيوم، والبوتاسيوم، والفسفور وغيرها، ولعل أهم ما يُميزه فائدته التي لا تقتصر فقط على ثماره، بل يُمكن استخدام عصيره أو قشوره.

وفي هذا المقال نقدم لكم أهم فوائد عصير الجريب فروت للبشرة والشعر:

1- يُحافظ على صحة بصيلات الشعر، كما يحميها من العوامل الخارجية المختلفة، ويمكن استخدامه بتطبيق كمية كافية من عصير الجريب فروت على فروة الرأس، وتركه لمدة عشرين دقيقة على الأقل وغسله بالماء.

2- يُقلل ظهور البقع الداكنة على البشرة، ويمكن استخدامه بتطبيق كمية كافية من عصير الجريب فروت على البشرة، وتدليكها لمدة خمس دقائق، وغسلها بالماء.

3- يُنظف البشرة من السموم والشوائب المختلفة، ويمكن استخدامه بوضع ملعقة صغيرة من كلّ من: قشر الجريب الفروت المطحون، وملعقتين كبيرتين من عصير الجريب فروت، وربع كوب من زيت الزيتون في وعاء وخلط المكوّنات، ثمّ تطبيق الخليط على البشرة، وتركه لمدة عشر دقائق وغسلها بالماء.

4- يُطيل الشعر، نظراً لقدرته الفعّالة على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس.

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