الحجامة هي نوع من العلاج البديل الذي كان معتمداً منذ القدم، وخلاله يتم وضع أكواب أو كاسات هواء على الجلد لشفط الدم الهرم أو الفاسد الموجود في جسم الإنسان، تمهدياً لتجدده.

وتزيد الحجامة من الدورة الدموية في المناطق التي توضع فيها هذه الأكواب أو الكاسات، مما يعمل على تخفيف توتر العضلات، وتحسين تدفق الدم بشكل عام، وتعزيز إصلاح الخلايا، وإنشاء أنسجة ضامّة وأوعية دموية جديدة في الأنسجة.

وللحجامة فوائد عديدة، لذا يستخدمها البعض لاستكمال رعايتهم لمجموعة من المشاكل الجسدية التي يعانون منها.

أنواع الحجامة

هناك 3 أنواع من الحجامة، وهي:

1- الحجامة الجافة: كان يتم استخدام كاسات الهواء قديماً من قرون الحيوانات، ويتم شفطها بالفم، ثم تطور الأمر إلى إستخدام الكاسات الزجاجية، ومن ثم كاسات البلاستيك المقوى؛ وظهرت أنواع جديدة كالسيلكون وغيرها، وفائدتها سحب الدم الهرم وحبسه في الجلد، وبالتالي تنشيط الجهاز الليمفاوي، وفتح القنوات الكهرومغناطيسية.

2- الحجامة الرطبة: فائدتها استخراج الدم الهرم والشوائب من خلال الجلد بخدوش سطحية جداً، فيُصار إرسال، من خلال العصب الحسي الموجود في الجلد، رسالة إلى الدماغ بأنَّ الجسم يفقد الدم، ومن ثم إرساله للنخاع العظمي لتوجيهه بصناعة دم جديد، وبالتالي فتح القنوات الكهرومغناطيسية وتحسين كل وظائف أعضاء الجسم.

3- الحجامة المتزحلقة: يتم عملها لمن يعاني من شدّ عضلي بالظهر، وقبل وضعها لا بد من ترطيب الجلد جيداً بالزيت، وسحب الدم من الداخل باستخدام كاسات الهواء.

فوائد الحجامة للنساء

للحجامة فوائد صحية عديدة للنساء، ولعل أبرزها أنها:

- تلعب دوراً كبيراً في إحداث توازن هرموني في جسم المرأة.

- تساعد في تقليل الهبات الساخنة.

- تخلص المرأة من الخمول والكسل، وتمنحها نشاطاً وحيوية.

- تحسّن من الحالة النفسية للنساء وتحديداً في مرحلة سن اليأس.

- تخفف من آلام الصداع والظهر، وكذلك التهاب المفاصل.

- تسهم في علاج نزلات البرد والإنفلونزا.

- تسهم في علاج مشاكل الدورة الشهرية عند النساء، وكذلك فقدان الوزن والعقم.