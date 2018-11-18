هذا الطعام له 10 فوائد مذهلة.. خاصة للقلب والكبد والوزن

يعتبر الخرشوف من الأطعمة التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن الأساسية (shutterstock.com)

يعتبر الخرشوف من الأطعمة اللذيذة والغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم. فهو يحتوي على نسب عالية من المواد المضادة للأكسدة والألياف وفيتامينات "C" و"D" و"B" و"E" و"K" و"B6" و"B12" وحمض الفوليك والألياف وغيرها من العناصر الغذائية المفيدة للجسم كالكالسيوم والحديد والزنك والصوديوم والبوتاسيوم والمنغنيز والفوسفور والزنك.

وأثبتت الدراسات قدرة الخرشوف على حماية الجسم من العديد من الأمراض، ومنها السرطان والسكري والأزمات القلبية والسكتات الدماغية، إضافة إلى قدرته على تعزيز مناعة الجسم وتخفيض مستوى الكوليسترول الضار وتحسين الهضم.

أطباق صحية: غموس الخرشوف

وبحسب موقع "organicfacts" فإن الخرشوف له 10 فوائد مذهلة تعزز من صحة الجسم بشكل عام، خاصة الكبد والقلب، نقلًا عن موقع "العربية"، وهي:

1-يحتوي الخرشوف على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة، والتي تعمل على حماية الجسم من الأمراض السرطانية مثل سرطان القولون والمعدة والثدي والبروستاتا.

2- يعمل الخرشوف على تحسين صحة القلب وحمايته من الجلطات والأزمات القلبية، فهو يساعد في الحد من الكوليسترول الضار في الدم ويحافظ على صحة الشرايين والأوعية الدموية.

3- يحتوي الخرشوف على نسبة كبيرة من البوتاسيوم والمعادن الهامة التى تساعد على ضبط مستوى ضغط الدم.

4- أثبتت الدراسات الحديثة أن الخرشوف يعمل على تحسين صحة الكبد وطرد السموم من الجسم، ويعزز من صحة الكبد ويحميه من الأمراض.

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5- يعزز الخرشوف من صحة الجهاز الهضمي ويعالج التقلصات والانتفاخ واضطرابات القولون.

7- يحمي الأطفال من الإصابة بالعيوب الخلقية، لذلك ينصح الأطباء وخبراء التغذية المرأة الحامل بتناول الخرشوف لحماية الجنين من التشوهات، وذلك لاحتوائه على نسبة عاليه من حمض الفوليك.

8- يعزز الخرشوف كذلك من صحة الدماغ ويقلل من خطر الإصابة بأمراض الذاكرة مقابل الزهايمر والخرف.

9- يعتبر الخرشوف من الأطعمة التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن الأساسية، التي تساعد في زيادة كثافة العظام، لذا فهو مفيد جداً لصحة العظام ويقلل فرص الإصابة بهشاشة العظام.

10- الخرشوف يساعد في زيادة معدل الحرق بالجسم، نظراً لاحتوائه على المعادن الهامة للجسم، لذا فهو مفيد جدًا لمن يتبعود أنظمة غذائية لإنقاص الوزن.