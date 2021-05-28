فوائد الخروب للنساء!

لخروب هو عبارة عن شجرة دائمة الخضرة. وكلمة خروب أصلها يوناني، جاءت من كلمة keras بمعنى القرن؛ بسبب ثمره الذي يُشبه القرن. وبحسب اختصاصية التغذية العلاجية الدكتورة دينا محمود السيد، يُعدُّ الخروب، سواء الشراب منه أو المسحوق، بديلا للكاكاو والسكريات، فيُعتبر من المُحليات الصحية الطبيعية في كثير من المخبوزات، ويُعطي طعماً مميزاً جداً.

القيمة الغذائية للخروب

لقرن الخروب قيمة غذائية عالية، فهو:

- بديل للشوكولاتة؛ لاحتوائه على دهون قليلة، عكس الشوكولاتة.

- غني بمادة الكالسيوم.

- مصدر للألياف والفيتامينات المهمة.

- يتميز باحتوائه على مادة العفص، التي تتكون من حمض الغال، الذي يعمل بمثابة مسكن ومضادّ للحساسية ومضادّ للفيروسات وللجراثيم والميكروبات ومضاد للأكسدة (Antioxidants)، ومادة معقمة.

- مصدر جيد لفيتامين H، وفيتامين D2، وألفا توكوفيرول Alpha-tocopherol.

- مصدر جيد لمجموعة من فيتامينات ب، مثل الريبوفلافين (فيتامين B2) والنياسين.

- مصدر لمعادن أساسية، مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم.

فوائد الخروب الصحية

لعل أهم وأبرز فوائد الخروب هي كالآتي:

1- علاج الإسهال والوقاية من الإمساك

يحتوي الخروب على حمض التانيك Tannic acid، والذي يعمل على تبطين جدار الأمعاء وتلطيفه، وبالتالي معالجة الإسهال، كما أن احتواء الخروب على الألياف يعمل على الحماية من الإمساك.

2- خالٍ من الجلوتين

مسموح لمرضى السيلياك (حساسية القمح)، ويساعدهم على تعزيز عملية الهضم والامتصاص، وبديل للعديد من المواد التي تدخل في المخبوزات والمشروبات.

3- خفض مستوى الكولسترول

يساعد الخروب على خفض مستويات الكولسترول الضارّة LDL؛ بسبب محتواه العالي من الألياف القابلة للذوبان.

4- مناسب لمرضى ضغط الدم

فالخروب مهم لمرضى ضغط الدم. الخروب خالٍ من الكافيين، وخالٍ - أو يحتوي على كمية بسيطة - من الصوديوم، لذا فهو مناسب لمرضى ضغط الدم، وتناوله لا يسبب ارتفاعاً في ضغط الدم.

5- الوقاية من السرطان

الخروب غني بمضادات الأكسدة، فهو يحارب الخلايا السرطانية، ويحارب الشيخوخة، ويساهم في تجديد الخلايا والحماية من المواد المؤكسدة التي يتعرض لها الجسم.

6- علاج السعال والإنفلونزا

محتوى الخروب من الفيتامينات والمضادات قوية الأكسدة مثل البوليفينول، يساعد على علاج السعال والإنفلوانز ونزلات البرد. وتُعد مادة الغال التي يحتويها الخروب مادة مضادّة للفيروسات والبكتيريا وللالتهابات والحساسية. كما يساعد مضغ أوراق الخروب على علاج مشاكل الحلق والتهاباته.

7- مكافحة هشاشة العظام

الخروب غني بمادة الكالسيوم والفسفور، وبالتالي فهو يساعد على مكافحة مرض هشاشة العظام، كما أنه خالٍ من مادة الأوكزاليت التي تمنع امتصاص الكالسيوم، وتعمل على تكوين حصوات الكلى.

8- تنظيم مستويات السكر في الدم

يحتوي الخروب على ألياف غذائية قابلة للذوبان، تساهم في تنظيم مستويات السكر فى الدم، ومن هنا فقد يكون الخروب شراباً مثالياً لمرضى السكري، مع مراعاة نسبة السكر التي يحتويها.

9- السيطرة على الوزن ومحاربة السمنة

يُعد الخروب مصدراً غنياً بالألياف، مما يعطي الإحساس بالامتلاء، وبالتالي خفض كمية الطعام المتناولة.

10- فوائد الخروب للشعر والبشرة

تناول الخروب مفيد في تعزيز صحة الشعر وعلاج تساقطه وتقويته، فهو مصدر غني لمضادات الأكسدة ولفيتامين H. كما أن تناول الخروب يساعد على تعزيز صحة البشرة والجلد بشكل عام، وهو مهم للوقاية من التجاعيد وعلامات التقدم في السن.

11- بديل للشوكولاتة

تكوِّن قرون الخروب المجففة والمحمصة بعد طحنها بودرة مثل بودرة الكاكاو، تكون بديلاً رائعاً للشوكولاتة، كما يُستخدم كبديل صحي للسكريات.

فكوب واحد من بودرة الخروب يحتوي على 51 جراماً من السكر وأقل من جرام واحد من الدهون. بينما يحتوي نفس الكوب من الشوكولاتة على 92 جراماً من السكر و50 جراماً من الدهون.

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