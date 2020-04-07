فوائد الخس للصحة والجمال

الخس واحداً من أكثر الخضار استهلاكاً في جميع أنحاء العالم ويحتوي على عدة عناصر تجعل منه غذاءً صحياً ومفيداً لجسم الإنسان، إذ يحتوي الخس على الفينولات "مضادات أكسدة" والفيتامين C بالإضافة إلى غناه بالحديد والألياف.

حيث أظهرت دراسةٌ أجراها قسم التربة وعلوم النبات في جامعة ويست فرجينيا بالولايات المتحدة بالتعاون مع قسم الحيوان والتغذية في نفس الجامعة ونشر ملخصها في مجلة تركيب وتحليل الأغذية عام 2016 غنى الخس بالعديد من العناصر المفيدة لصحة الإنسان مثل فيتامين (C)، الحديد، الألياف بالإضافة إلى الفينولات.

وكما بينت الدراسة أن وجود هذه العناصر يختلف حسب نوع الخس، فالخس الأحمر يحتوي على نسبة من الفينولات أعلى منها في خس "رومين الأخضر"، بينما يتميز خس "رومين الأخضر" بغناه بفيتامين (C).

أما خس الفيض (نوع شائع في الولايات المتحدة وسنتحدث عنه في وقت لاحق من هذا المقال) فيحتوي على نسبة فينولات ومعادن أقل من باقي أنواع الخس.

لكن الدراسة خلصت في النهاية إلى أن الخس بكل أنواعه يحتوي على الحديد والألياف والمعادن، كما أنه يحتوي على عناصرٍ نشطةٍ بيولوجياً مثل: حمض الفوليك والبيتا كاروتين والفينولات، لكن النسبة قد تتفاوت تبعاً لاختلاف نوع الخس

وفي هذا المقال تعرف على فوائد الخس الصحية والجمالية:

- للخس خصائص مضادة للالتهابات، حيث تستطيع مكوناته من البروتينات كالأكسيجيناس والكاراجينان السيطرة على الالتهابات، خاصةً التهاب اللثة الناجم عن تجمع البكتريا داخل الفم.

- يحتوي الخس على نسبة عالية من حمض الفوليك (هو فيتامين B المعقد) ما يجعله مهماً لوقاية الإنسان من الإصابة بالجلطة الدماغية، التي قد يسببها ارتفاع نسبة الكولسترول بالدم.

- الخس يحتوي على نسبة جيدة من فيتامين (k) يساعد على تعزيز كثافة العظام ومنع حصول الهشاشة فيها، ومن المعروف أن لهذا الفيتامين دور كبير في الحفاظ على الصحة كونه يحسن من صحة العظام وكثافتها، كما يخفض من خطورة التعرض للكسر.

- الخس يساهم في عملية الهضم؛ نظراً للألياف الموجودة فيه والصحية بالنسبة للأمعاء، بالإضافة إلى أن ارتفاع نسبة المياه فيه يساعد المعدة على المرونة والتخلص من السموم الموجودة في الجسم.

- إن وفرة فيتامين C وحمض الفوليك في الخس يجعله مصدراً غذائياً جيداً لزيادة الخصوبة ووجود حمض الفوليك في الخس يساعد على زيادة الخصوبة وتحسين الصحة الإنجابية عند كل من الرجل والمرأة.

- احتواء الخس على نسبة جيدة من فيتامين A يعتبر جيداً لصحة العيون وحماية شبكية العين من الجزيئات الساطعة الصادرة عن الأضواء.

- احتواء الخس على كمية عالية من فيتامين A ضروري جداً لصحة الجلد، وإن نقص هذا الفيتامين مؤذي جداً للبشرة لذلك نرى أغلبية الكريمات والمرطبات الخاصة بالبشرة تحوي على فيتامين A نظراً لأهميته.

- فيتامين C الموجود في الخس يساعد على بناء الكولاجين في البشرة ويحافظ عليها صحية نضرة خالية من حب الشباب.

- الخس يرطب الجسم ويقي من تشكل الحصى البولية ويهدئ الأعصاب.

- الخس يمنح البشرة المزيد من النقاء.

- تناول أوراق الخس الخضراء الداكنة اللون الغنية بمادة "بيتاكاروتين" المقاومة للتأكسد قبل النوم يعمل كمسكن للألم، وينصح بعدم تقطيعه إلا قبل تناوله مباشرة لكي يحتفظ بعناصره الغذائية

ـ الخس يقي من الإمساك لاحتوائه على الماء والألياف .

ـ يعتبر الخس من المرطبات المهمة للجسم ويقي من تكون الحصى.

ـ يعمل الخس على تهدئة الأعصاب ويساعد على النوم.

ـ يعمل الخس على تنقية البشرة.

- الخس مفيد للحوامل لاحتوائه على حمض الفوليك.

- يقي الخس من مرض الزهايمر.

_ المداومة على تناول الخس للزوج والزوجة يعمل على تحسين كفاءة الحيوانات المنوية لدى الرجل والبويضات لدى المرأة .

- الخس مفيد لمرضى الكلى، إذ يساعد فيتامين ك على تقوية عناصر التجلط ويقلل من النزيف

- سلطة الخس تفيد في عملية التنحيف.

- الخس يعالج السعال الديكي عند الأطفال.

- دوره في تخفيض ضغط الدم يعتبر الخس مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم الذي يساعد على احداث التوازن في معدلات الماء داخل الجسم ومن ثم فهو مفيد بالنسبة لضغط الدم.

- علاقته بالسرطان والقلب والعينين : أوراق الخس الخارجيه الخضراء غنية بالمواد المضادة للأكسدة مثل فيتامين سي - ج ، ومادة البيتا كاروتين المعروفة بدورها في تقليل نسبة التعرض للسرطان وأمراض القلب ومرض الساد بالعينين.

- دوره في تقوية العظام يحتوي الخس أيضاً على الكالسيوم والفسفور المعروفين بفوائدهما الكبيرة بالنسبة للعظام، هذا بالاضافه الى وجود القليل من السيلينيوم الذي يساعد على تقوية جهاز المناعة.

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