فوائد الخوخ الأسود كثيرة من الناحية الصحية والجمالية أيضاً، ويعد الخوخ، أو البرقوق، ثمرة لها نواة واحدة، وتصنّف تحت فصيلة الثمار ذات النواة.

وتنتمي الخوخ الأسود إلى نفس العائلة والتي تضم المشمش، النكتارين والدرّاق، لكن الخوخ أكثر تنوعاً منها، فقد تكون ثماره صغيرة أو كبيرة الحجم، ولها قشرة خارجية حمراء، بنفسجيّة، خضراء، صفراء أو برتقاليّة اللون، مع لب وردي، أصفر أو برتقالي اللون.

فوائد الخوخ الأسود

يقلّل الخوخ الأسود من خطر الإصابة بهشاشة العظام، بسبب غناه بالكالسيوم.

يقلّل الخوخ الأسود من مستويات سكر الدم والدهون الثلاثية.

يعد الخوخ الأسود من الفاكهة المفيدة للجسم بشكل كبير، فهو فقير بالسعرات الحرارية.

يحتوي الخوخ الأسود على العديد من العناصر الغذائية كالفيتامينات، المعادن ومضادات الأكسدة، ولذلك فإنَّ تناوله كجزء من نظام غذائي صحي يوفّر العديد من الفوائد.

يقلّل الخوخ الأسود من خطر الإصابة بالسمنة والمضاعفات المرتبطة بها.

الخوخ الأسود يمنح الخوخ تأثيراتٍ مضادةً لارتفاع السُّكر ويساعد في مكافحة السُّكري.

الخوخ الأسود يساعد في التقليل من الالتهاب وتلف الخلايا الناجم عن الجذور الحرّة.

يعتبر الخوخ الأسود من الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة من نوع متعدّد الفينول الذي يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري. من فوائد الخوخ الأسود أنها ضرورية جداً لصحة العظام.