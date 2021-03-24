فوائد الخوخ للحامل لا تعد ولا تحصى، حيث أن تناول الحامل الخوخ الذي يحتوي على فيتامين "ج"، ويعمل الخوخ على تعزيز وتقوية صحة الجهاز المناعي، ونمو الجنين بشكل فعال وحمايته من الأمراض المختلفة مثل العشى الليلي والعمى، يحد من السرطان، يخفض من نسبة الكولسترول الضار في الدم ويمنع الولادة المبكرة.

من الآمن تناول الخوخ خلال الحمل لكن باعتدال، فهو غني بالحديد والسكر والبروتين والبكتين والزنك، وجميعها معادن مهمة لصحة المرأة خلال الحمل، والإفراط في تناوله قد يسبب تراكم وارتفاع الحرارة الداخلية للجسم، والتي من شأنها أن تؤثر بشكل سلبي على صحة الحمل.

فوائد الخوخ للحامل

الخوخ يساعد في تكوين عظام الطفل وأسنانه وعضلاته والغضاريف والأوعية الدموية بسبب احتواء اه على فيتامين سي

الخوخ يحمي المرأة الحامل من الإصابة بفقر الدم الناتج عن نقص الحديد، وذلك بسبب وجود كل من الحديد وفيتامين سي فيه.

الخوخ يساعد على التقليل من خطر ظهور علامات التمدد في جسم الحامل

الخوخ يحتوي على حمض الفوليك الضروري لصحة الحامل والجنين

الخوخ يعمل على خفض أعراض الحمل المزعجة مثل التعب والضعف العام بسبب وجود البوتاسيوم فيه

الخوخ يحافظ على على توازن السوائل في الجسم

تحسين عملية الهضم لدى الحامل وحمايتها من الإصابة بالإمساك والمشاكل الهضمية المختلفة، وذلك بسبب احتواء الخوخ على الألياف الغذائية

تعزيز وتقوية صحة الجهاز المناعي لمحاربة ومكافحة الأمراض

الخوخ يمدك بالحصة اليومية اللازمة من الفسفور خلال الحمل والضروري لبناء عظام قوية للطفل والحفاظ على قوة عظام الأم.

القيم الغذائية للخوخ

489 وحدة دولية من فيتامين أ

285 ملغرام من البوتاسيوم

14 ملغرام من المغنيسيوم

0.4 ملغرام من الحديد.

59 سعر حراري

14 غرام من الكربوهيدرات

1.4 غرام من الروتين

0.4 غرام من الدهون

2.3 غرام من الألياف الغذائية

10 ملغرام من فيتامين سي

نصائح عند تناول الخوخ

يفضل ضرورة الاعتدال في تناول الخوخ خلال الحمل

يجب التأكد من شراء الخوخ العضوي فقط

يجب غسل الخوخ جيدًا قبل تناوله والقيام بتقشيره

تحديد أو تجنب كمية الخوخ المتناولة في حال الإصابة بسكري الحمل.

فوائد الخوخ للأطفال

عزيزتي الأم يمكن تقديم فاكهة الخوخ للأطفال كي يحصلوا على فوائد كثيرة، ويمكن البدء بتقديم الخوخ للرضّع عندما يكون عمرهم بين 6-8 أشهر، كما يجب تقشيره وتقطيعه إلى قطع صغيرة يسهل على الطفل تناولها، كما يجب طبخه على البخار، أو سلقه، أو شيّه حتى يصبح طريّاً، ويستطيع الطفل تناوله، لأنه الخوخ غنيٌّ بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحّة الجسم.