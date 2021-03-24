فوائد الخوخ للبشرة لا تعد ولا تحصى، ومن فوائد الخوخ للبشرة المحافظة على شباب البشرة والعناية بالبشرة.

عزيزتي المرأة فاكهة الخوخ هي من أفضل الفواكه التي يجب أن تركزّي عليها للعناية بالبشرة وتعزيز جمال بشرتك، هذا عدا عن نكهتها الحلوة واللذيذة.

فوائد الخوخ للبشرة

الخوخ يضيف لونًا للبشرة، مما يجعلها أكثر إشراقًا.

المساعدة على القضاء على التجاعيد، وترهلات الوجه؛ بسبب احتوائه على فيتامين ج، ومضادات الأكسدة الفلافينويد.

فوائد الخوخ للبشرة ترطيب البشرة.

من فوائد الخوخ للبشرة منح الوجه النضارة والحيوية.

من فوائد الخوخ للبشرة تقشير الوجه بشكل طبيعي.

من فوائد الخوخ للبشرة معالجة الهالات السوداء.

الخوخ يعمل على تفتيح لون البشرة.

الخوخ يعمل على حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية.

زيادة إنتاج الكولاجين الذي يمنح الوجه النضارة والصحة الطبيعية.

ترميم أنسجة الجلد، وحمايتها من التلف، والإصابة بالالتهابات المتعددة؛ وذلك بسبب غنى الخوخ بالبروتينات اللازمة لذلك.

يحتوي الخوخ على نسبة عالية من فيتامين ج الذي يعد من أبرز وأفضل مضادات الأكسدة والتي لها دور أساسي في التقليل من التجاعيد، وتحسين نسيج البشرة، بالإضافة إلى دورها في حماية البشرة من أشعة الشمس والتلوث.

يحتوي الخوخ على فيتامين أ الذي يعزز من صحة البشرة.

يساعد الخوخ على تقشير البشرة الجافّة ويزيل خلايا الجلد الميتة، وبالتالي يصبح الجلد مشدودًا، ممّا يُسهم في التخلّص من خطوط التجاعيد وعلامات تقدّم العمر.

الخوخ يسرّع من التئام الجروح بسبب محتواه الغني بالبروتينات.

طريقة عمل ماسك الخوخ لتعزيز إنتاج الكولاجين في البشرة

مقادير ماسك الخوخ لتعزيز إنتاج الكولاجين في البشرة:

ملعقة من القهوة

4 حبات من الخوخ المجفف

ملعقة من زيت جوز الهند

طريقة تحضير ماسك الخوخ لتعزيز إنتاج الكولاجين في البشرة:

قومي بهرس الخوخ جيداً في وعاء.

ثم أضيفي اليه باقي المقادير واخلطيها جيداً.

ثم طبقّي القناع على وجهك لمدة 20 دقيقة قبل غسله.

ثم يمكنك تكرار هذا الماسك مرة أو مرتين أسبوعياً لتبدو بشرتك أكثر شباباً.

طريقة عمل ماسك الخوخ والسكر البني والحليب

مقادير ماسك الخوخ والسكر البني والحليب:

ملعقة صغيرة حليب

1 حبة خوخ مهروسة

ملعقة صغيرة سكر بني

طريقة تحضير ماسك الخوخ والسكر البني والحليب: