الخوخ المجفف من الفواكه المجففة المنتشرة والمحببة لدى الكثيرين، الخوخ له العديد من الفوائد المهمة للوقاية من الأمراض لأنه يحتوي على نسبة عالية من جميع العناصر الغذائية اللازمة للجسم.

يحتوي الخوخ على العناصر الغذائية الكاملة اللازمة للجسم، فهو يحتوي على ألياف غذائية تساعد على رفع عملية التمثيل الغذائي ، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات مثل فيتامين أ، ج.

يحتوي على الكمية التي يحتاجها الجسم من البروتينات والسكريات الطبيعية، والمعادن مثل الحديد والكالسيوم والمغنسيوم، كما أنه لا يحتوي على الكوليسترول والصوديوم، وهذا ما يميزه عن غيره من الفواكه.

فوائد الخوخ المجفف

1- الخوخ المجفف يساهم في علاج الإمساك

تناول الخوخ المجفف يساعد في علاج الإمساك وحتى الحماية من الإصابة به، ويعود ذلك إلى احتوائه على مستويات عالية من الألياف الغذائية.

حبة واحدة من الخوخ المجفف تحتوي على غرام واحد من الألياف الغذائية، ومعظمها غير قابل للذوبان، بالتالي يساهم بشكل أكبر في علاج الإمساك والحماية منه.

إلى جانب ذلك يحتوي الخوخ المجفف على نوع من السكر يعرف باسم السوربيتول والذي يعمل كملين طبيعي.

في المقابل من المهم عدم الإفراط في تناوله، فقد يسبب ذلك الإصابة بالإسهال، لذا يفضل ألا تقوم بتناول أكثر من ربع أو نصف كوب من الخوخ المجفف يوميًا.

2- الخوخ المجفف يحمي العظام

يحتوي الخوخ المجفف على فيتامين ك ومركبات أخرى تعمل كمضادات أكسدة، والتي تساعد بدورها في حماية العظام من فقدان كثافتها.

حيث وجدت بعض الدراسات العلمية المختلفة أن مستخلص الخوخ المجفف يساعد في حماية العظام من الإصابة بهشاشة العظام والتقليل من مخاطر التكسر.

3- الخوخ المجفف يساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمي

بما أن الخوخ المجفف يحتوي على الألياف الغذائية كما ذكرنا، فذلك يعني أنه يعمل على تحسين صحة الجهاز الهضمي وعملية الهضم أيضًا.

لكن يجب الحذر من تناول كميات كبيرة منه، فذلك من شأنه أن يسبب إصابتك بتشنجات في المعدة إلى جانب الإسهال.

4- الخوخ المجفف غني بمضادات الأكسدة

يمتاز الخوخ المجفف باحتوائه على مضادات الأكسدة المهمة في عملية محاربة وتحييد دور الجذور الحرة الضارة في الجسم، ويساهم الخوخ في خفض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري.

5- الخوخ المجفف يساعد في فقدان الوزن

الخوخ المجفف عالي بالألياف الغذائية، فهذا يعني أن تناوله يساعدك في الشعور بالشبع لفترة أطول، وينتج عن هذا الأمر انخفاض عدد السعرات الحرارية المتناولة لاحقًا خلال اليوم، مما يساعد في عملية فقدان الوزن.

القيم الغذائية للخوخ المجفف