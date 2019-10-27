فوائد الرمان لمرضى السكري 

يعتبر الرمان من الفواكه المنتشرة في الشرق الأوسط، والتي لها العديد من الفوائد الصحية للأشخاص وخاصة المصابين بمرض السكري. حيث تفيد هذه الفاكهة في الوقاية من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني كما تساهم في علاجه، حيث يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة بما فيها البوليفينول.

كما يقي الرمان من الإصابة بأمراض القلب والشرايين، وذلك عبر تقليل امتصاص الكولسترول السيء (LDL) في الجسم. وتحتوي حبة رمان الواحدة على 140 سعر حراري و 35 غراماً من الكربوهيدرات، لذلك فهو يعتبر خياراً جيداً للمرضى المصابين بالسكري حيث لا يرفع نسبة السكر في الدم بشكل عالي.

من مكونات الرمان الكربوهيدرات، والفيتوكيميكال، ومركبات مثل؛ البوليفينولك، وهيدروليزابل تاننيس، وانثوثيانين، والألياف، والسكريات، والبكتين، وأحماض مثل؛ البونيكوتانيك، والفوليك، والجاليك، ومانايت، وميثيل ايزويبليتيرين، وبيليتيرين، وفيتامين أ,ج.

ومن أهم فوائد الرمّان لمرضى السكري

1- يقلل من الإصابة بالأمراض المصاحبة لمرض السكري؛ مثل أمراض تصلب الشرايين، وبخاصة التاجية منها؛ عن طريق شرب عصيره.

2- يقلل من نسبة الكوليسترول الضار بالجسم.

3- يقي من متلازمة الإنسولين.

4- يكافح الإصابة بأمراض القلب.

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