فوائد الشاي للعين وطريقة تحضيرها للعلاج

العين من الأعضاء الحساسة في الجسم وتتعرّض إلى الكثير من المشاكل مثل تكوّن الهالات السّوداء غير المرغوب بها تحتها نتيجة القلق والتّوتر والسّهر، بالإضافة إلى الاحمرار وانتفاخ الجفون.

يقلل الشاي الأخضر أو الأسود من انتفاخ وتهيّج العين، فالشاي يحتوي على خصائصٍ مضادةٍ للتهيج حيث يساعد على التخفيف من التورّم والانتفاخات، ويتم ذلك عن طريق وضع ميداليّتان من أكياس الشاي المستخدمة في الثلاجة لمدّة 30 دقيقة، وبعدها تُوضع الأكياس على الجفون وتترك لمدة 10-15 دقيقة، وينصح بتكرار ذلك عدة مرات يومياً للحصول على أفضل النتائج.

ويساعد الشّاي الأخضر على التخلص من الهالات السوداء تحت العين، وذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة وحمض التانين الضروريّان لتضييق الهالات السوداء تحت العين، وللحصول على هذه النتائج يُغلى كيسينّ من ميداليات الشاي الأخضر لمدة 10 دقائق، ثم تُبرّد في الثلاجة لمدة نصف ساعة، وبعد ذلك تُوضع أكياس الشاي الأخضر الباردة على العين وتترك لمدة 15 دقيقة، يكرر ذلك مرتين يومياً لمدّة عشرة أيامٍ للحصول على أفضل النتائج.

للشاي فوائد عظيمة في علاج حساسية العين واحمرارها وانتفاخ ما تحت العينين، أمّا طريقة تحضير الشاي للعلاج، فهو باتّباع الخطوات التالية:

- توضع ميداليات الشاي في ماء مغلي.

- يترك قليلاً ليبرد، ثم نقوم بوضع ميداليات الشاي على العين لتعمل ككمادات للعين.

- يمكن غلي الشاي الحب، ثمّ وضع قطنه في الماء لتعمل بنفش مفعول ميداليات الشاي.

- يتم تقطير العين بالشاي لتأكيد دخول الشاي إلى العين.

- سوف يظهر الفرق فور استخدامه وسوف يقلّ احمرار العين عن طريق المتابعة في الاستخدام.

- توضع اكياس الشاي المر بعد تبريدها على العين لإزالة السواد والانتفاخ الموجود تحت العين.

- تكرار هذه العملية ثلاث مرات في اليوم.

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