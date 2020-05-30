أطعمة تساعدك على الاحتفاظ بوزنك المثالي

يحتاج الجسم إلى البروتين لما يحتويه من فوائد عديدة للجسم، ويساعد تناول الأطعمة الغنية بالبروتين على الشعور بالشبع لفترة أطول؛ مما يساعد على الحفاظ على وزن صحّي أو فقدان الوزن إذا لزم الأمر.

وللذلك لابد أن تتعرف على مختلف الأطعمة التي تحتوي على البروتين بالإضافة إلى اللحوم.

1-الحمص

يوفر نصف كوب حمص حوالي 8 جرام من البروتين، وهي كمية أكبر من الموجودة في البيض، لذلك فمن الأفضل وضع الحمص على السلطة أو وضعه مع الأطعمة أثناء الطهى.

2-الجبن

يعرف الجبن أنه مصدر مغذي للبروتين حيث يوفر كل نصف كوب من الجبن حوالي 12 جرامًا من البروتين والأفضل صنع وجبات خفيفة من الجبن ووضعها مع أي نوع فاكهة أو استخدام الجبن ضمن المكونات الرئيسية في المعجنات، كما أنه من الأفضل تناول الجبن قليل الدسم للحفاظ على الصحة العامة.

3-الجبنة الشيدر

يعتبر الجبن الشيدر من الأطعمة الغنية بالبروتين، بالإضافة إلى العناصر الغذائية الأخرى، مثل الكالسيوم، والزنك، والفوسفور والفيتامينات A وB12، ولكن يجب الحفاظ على الكميات التي يمكن تناولها من هذا الجبن أو اختيار النوع قليل الدسم، حيث إن الدهون الموجودة في منتجات الألبان ليست صحية للقلب، كما أنها يمكن أن تحتوي على نسبة عالية من الملح.

4-العدس

أثبتت الدراسات أن نصف كوب فقط من العدس يوفر حوالي 8 جرام من البروتين فهو متعدد الألوان منها البني والأخضر والأسود والأصفر والأحمر والبرتقالي حيث يتم طبخه بشكل أسرع من الفاصوليا، لذلك فمن الأفضل إضافة العدس على الخضروات والسلطات والأطعمة الأخرى.

5- الجمبرى

يتميز الجمبرى بأحتوائه على كميات كبيرة من البروتين كما انه منخفض السعرات الحرارية والدهون

6- زبدة الفول السوداني

تصل نسبة البروتين الصحي في كوب زبدة الفول السوداني إلى 28 غم تقريباً، كما أنها تتمتع بالمذاق الشهي والمحبب للأطفال والكبار.

تتميز زبدة الفول السوداني بأنها تقلل الشهية، ولكنها قد تساهم في زيادة الوزن في حالة الإكثار من تناولها.

7- فول الصويا

من أهم الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من البروتين، حيث أن الكوب الواحد المسلوق غني بـ18 غم بروتين، ولكن ينصح بتناول النوع العضوي منه.

تجدر الإشارة إلى أن 155 غرام من فول الصويا يحتوي على المغذيات.

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