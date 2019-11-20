هل الشمندر يعالج مرض السرطان؟

الشمندر أو الشوندر أو البنجر أو الباربة، هو نوع من أنواع النباتات الجذرية الدرنية، يوجد نوعان من الشمندر: الأول شمندر السكر؛ ويكون لونه أبيضاً، وهو يُستعمل في صناعة السكر، والشمندر العادي الذي يستعمل في صناعة المخّللات أو يتم تناوله مسلوقاً وخاصّةً في فصل الشتاء، ويتميز بلونه الأحمر الأرجواني، ويعود ذلك اللون إلى وجود مادة البتايين الّتي تعمل على موازنة الحموضة في المعدة.

شمندر السكر: تعريفه، فوائده، أضراره!

الشمندر الطازج يمكن عصره وشربه كعصير البنجر الممزوج مع عصير الجزر الطازج وبعض التفاح مع القليل من الليمون الطازج يعتبر خيارا ممتازا كعصير خضروات لذيذ وصحي، يفقد الشمندر الكثير من قيمته الغذائية إذا ما تم طهيه أكثر من 15 دقيقة.

بالإضافة إلى صنعه كعصير، يمكنك تقطيع الشمندر إلى شرائح رقيقة ووضعه على السلطة، عندما تقوم بفصل الشمندر من أوراق النبات اترك شبر واحد أو نحو ذلك من النبات التي تعلق على البنجر. هذا يمنع الشمندر من "النزف". عندما تصبح مستعدا لاستخدام الشمندر، قشر الطبقة الخارجية بمقشرة جيدة ثم قم بتقطيعه.

ما هي القيمة الصحية للشمندر؟

من المعروف على نطاق واسع أن الشمندر يساعد على صنع خلايا الدم الحمراء. لون صباغ الشمندر الأحمر هو من مجموعة من phyotonutrients تعرف باسم betalains .Betalains هي مضادة للأكسدة، ومضادة للالتهابات وتتوفر بكثرة في الشمندر.

توفر betalains في الشمندر بعض القدرة على الوقاية من السرطان، وخاصة ضد سرطان القولون. أفادت الفحوصات المخبرية أن betalain في الشمندر يقمع الخلايا السرطانية البشرية.

الجانب المضاد للالتهابات من betalains يساعد على منع كثير من الأمراض المزمنة وتعزيز الصحة القلبية الوعائية. وقد أشار بحث قديم إلى أن betalains يدعم أعصاب العين وأنسجتها أفضل من غيره من مضادات الأكسدة.

فوائد ماء الشمندر

مضاد للتأكسد:

لوحظ أن betalains يزود قيمة مضادة للأكسدة أكثر تنوعا وأعلى من معظم الخضروات الأخرى التي تحتوي على بيتا كاروتين. كما أن الشمندر غني بفيتامين ج وحامض الفوليك (مصدر طبيعي لحمض الفوليك) والمنغنيز والمغنيسيوم والبوتاسيوم. الألياف في الشمندر تشبه تلك في الجزر، وتدعم صحة الجهاز الهضمي.

وعندما يتعلق الأمر بتراكم المواد السمية، تحفز بعض الأنزيمات في betalains في الشمندر إنتاج الجلوتاثيون وربط السموم إلى جزيئات الجلوتاثيون، ثم يتم تحييد السموم وفرزها دون أن تسبب أذى.

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