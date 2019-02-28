7 فوائد سحرية للشومر الطازج

نبات الشومر له خصائص طرد الغازات من الجسم ويعالج الإنتفاخ

كشفت الأبحاث الطبية الحديثة، أن تناول السيدات لكوب من شراب الشومر المغلى يساعدهن بصورة كبيرة فى مكافحة الاكتئاب والقلق، الذى ينتابهن قبل فترة الدورة الشهرية، حيث وجد أن لهذه البذور نكهة محببة للكثيرين ذات مذاق عرق السوس، حيث يلعب الشومر دوراً هاماً فى إعادة توازن الهرمونات الأنثوية والمسؤولة بشكل كبير على حدوث الأعراض السلبية التى تسبق فترة الدورة الشهرية من بينها نوبات الصداع والعصبية الشديدة مع الميل إلى الاكتئاب والتوتر والقلق.

فوائد الشومر للصحة العامة والعلاج:

1-علاج لعسر الهضم:

يمكن مضغ نبات الشومر الطازج بعد وجبات الطعام لتسهيل عملية الهضم والتخلص من رائحة الفم، حيث يوجد في مكونات زيت الشومر الطازج مواد طيارة، تعمل على تحفيز المعدة لتفرز مواد هاضمة، و هذا يُحد من الالتهابات في المعدة، و يساعد على امتصاص المواد الغذائية بشكل جيد.

2-علاج الانتفاخ:

نبات الشومر له خصائص طرد الغازات من الجسم، و لذلك يعتبر الشومر الطازج من أفضل العلاجات التي تستخدم لانتفاخ

3-علاج الإمساك:

إن مسحوق بذور الشومر تعمل كعمل المسهل، يساعد المسحوق في تنظيف الأمعاء، و كما يعمل على تأمين حركة مستمرة للأمعاء التي تمنع حدوث إمساك.

4-علاج فقر الدم (الأنيميا):

يوجد الحديد ومجموعة من الأحماض الأمينية في الشومر الطازج، و يعتبر الحديد أحد مكونات هيموجلوبين الدم، ويعمل الهستيدين على تحفيز إنتاج الهيموجلوبين و مكونات أخرى للدم.

5-علاج الإسهال:

يعمل الشومر الطازج على علاج الاسهال إذا كانت البكتيريا هي المسببة، و ذلك لاحتواء زيت الشومر الطازج على مواد وزيوت طيارة، لها خصائص مطهرة ومضادة للبكتيريا, والحمض الأميني يساعد في عملية الهضم و ذلك ينعكس بشكل إيجابي في علاج الإسهال.

6- علاج المغص:

الشومر يساعد في الحد من المغص الكلوي، ويعمل على تهدئته، وله تأثير كبير في شفائه.

7-الجهاز التنفسي وعلاج السعال:

يحتوي الشومر الطازج على مواد وزيوت طيارة لها خصائص طرد البلغم والتخلص منه، و لذلك يعتبر الشومر مفيدا جدا لعلاج السعال و التهاب واحتقان القصبات الهوائية، فهو يدخل في تصنيع أدوية السعال مع اليانسون.

شاهدي أيضاً:

7 فوائد سحرية للزنجبيل

اكتشفي فوائد تناول الكركم ... أفضل الأغذية الصحية على الإطلاق

فوائد ماء البصل... كنز صحي متكامل!