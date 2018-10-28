فوائد العدس للرجيم

يحتوي العدس على نسبة عالية من البروتينات والفيتامينات

يحتوي العدس على نسبة عالية من البروتينات والفيتامينات والألياف والمعادن والحديد، حيث يمكن تناوله بديلاً عن اللحمة، لما يحوي من قيم غذائية متقاربة، حيث يحوي الكوب الواحد من العدس على 35%من احتياجات الجسم اليومية للحديد، وخصوصاً أن هناك الكثير من الناس يعانون من فقر الدم ونقص الحديد في أجسامهم، كما يحتوي العدس على نسبة عالية من الكالسيوم التي تساعد في بناء العظام ونموها، وتحميها من هشاشة العظام وسرعة تكسرها.

يساعد العدس في خسارة الوزن، فإن كوباً واحداً من العدس المطبوخ يحتوي على 230 سعرة حرارية، فهذه النسبة لا تعتبر عالية، بالمقابل يعتبر هذا الكوب غنياً جداً بالبروتينات والألياف والفيتامينات التي تساعد على الشعور بالشبع وانسداد الشهية وتأخر الجوع، ويساعد على الإسهال، بالتالي تخلص الجسم من ترسب الأغذية، كما يساهم في حرق الدهون، ومن هذا المبدأ عمل أخصائيو التغذية على إدخال هذه الوجبة في جميع الحميات التي تساعد على تقليل الوزن بشكل سريع وصحي.

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