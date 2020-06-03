العنب الأخضر من الفاكهة الصيفيّة ذات المذاق الرائع ويدخل في العديد من المجالات والاستخدامات على رأسها المجال الغذائيّ، والعلاجيّ، والجمالي، وذلك بفضل تركيبته الفريدة الغنية بالعناصر الغذائية الأساسية لصّحة الجسم، بما في ذلك كل من الفيتامينات والأحماض والأملاح والمعادن.

العنب الأخضر فاكهة مهمة و لذيذة، تزود الجسم بكميات كبيرة من السوائل في فصل الصيف، بالإضافة إلى احتوائه على عناصر غذائية وفيتامينات عديدة.

العنب الأخضر مفيد للقلب بسبب غنى العنب بالعديد من المواد المضادة للأكسدة مثل الفلافونويد و التي تعمل على خفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم ومنع انسداد الشرايين، ما يساعد على خفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وبتصلب الشرايين والجلطات القلبية.

ومن فوائد العنب الأخضر:

1- يحتوي على نسبة عالية من الألياف ممّا يجعل منه أساساً لتخليص الجسم من السموم المتراكمة فيه، وبتحسين عملية الأيض أو التمثّيل الغذائي.

2- يزيد من الشعور بالشبع والامتلاء مما يُقلّل من حجم الوجبات المتناولة.

3- يُخلص الجسم من مشاكل الجهاز الهضمي، وخاصّة عسر الهضم والإمساك.

1- العنب الأخضر يخفض ضغط الدم.

2- العنب الأخضر يساعد على التخفيف من آلام الصداع النصفي.

3- تعزيز صحة الدماغ، ومحاربة الزهايمر، والحماية من الإصابة به، فهو يحتوي على مادة الريسفيراترول التي تقلل من مستوى ترسب البيتيدات في الدماغ.

4- معالجة عسر الهضم وتليين الأمعاء، ومعالجة الإمساك.

5- المحافظة على صحة العيون.

6- العنب الأخضر يعمل التخفيف من أعراض الربو.

7- تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم.

8- تقليل حموضة البول وبالتالي مساعدة الكلى في عملها، وتقليل الضغط عليها.

9- تقوية المناعة، والحماية من الإصابة بالعديد من الأمراض، وخاصّة الأمراض الفايروسيّة مثل شلل الأطفال، وفايروس القوباء.

10- تقوية الشعر ومنع تساقطه ومقاومة ظهور الشيب.

11- تفتيح البشرة وتنظيفها وإزالة الهالات السوداء، وتأخير ظهور علامات التقدم في السن إذا ما استخدم خارجيّاً.

12- العنب الأخضر يرفع مستوى هرمون الإستروجين، وبالتالي التخفيف من الأعراض المصاحبة لنقصه.

طبيب البوابة: لماذا يجب أن تأكل المزيد من الطماطم؟

مشروب البطيخ بالزنجبيل والكركم: فوائد مذهلة

فوائد بذور العنب الصحية والجمالية