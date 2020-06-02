العنب أحد أنواع الفاكهة المميزة والتي تحدث عنها القرآن الكريم والمستهلكة بشكل كبير في حياتنا اليومية، وقد تم استخدام زيت بذور العنب لأغراض طبية لأجل الجلد أو العناية بالشعر، كما أن زيت بذور العنب من أفضل الزيوت المعالجة للبشرة ومشاكلها وعيوبها، وذلك تبعاً لمكوناته الرائعة حيث أنه يحتوي على العديد من الفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تحمي البشرة وتغذيها وتحافظ عليها وعلى رونقها.

بذور العنب مكمل غذائي يتم استخلاص هذه البذور عن طريق تجفيفها وتعتبر بذور العنب غنية بمضادات الأكسدة بما في ذلك الأحماض الفينولية والأوليجومريك، ونظرا لأن محتواه عالي من مضادات الأكسدة، فإنه يساعد في الحماية من الإجهاد التأكسدي، وتلف الأنسجة، والالتهاب، والوقاية من المرض.

ومن أهمّ مكونات بذور العنب الكربوهيدرات، والبروتين، وفيتامين هـ، ومركبات مُتعددات الفينول، مثل: المركبات التي تُدعى بـ Oligomeri Proanthocyanidin، وأيضاً حمض الغاليك، ومركبات الكاتيشين، ومركبات العفص، والأحماض الدهنيّة المُتعددة غير المشبعة، مثل: حمض اللينولييك، وحمض الأولييك، وحمض ألفا اللينولينيك.

ومن أهم فوائد فوائد بذور العنب الصحية والجمالية:

1- بذور العنب للحماية من الشيخوخة: بذور العنب غنية بمضادات الأكسدة، بدأت الشركات المصنعة بصنعها على شكل حبوب وكبسولات، حيث تحتوي مركبات الفلافونويد والكاتشين والإبكيشن وغالوكاتشين والإبيغالوكاتشين، والأبيكاتشين.

2- الحماية من الربو: وتوفر بذور العنب الحماية من الصدفية أيضاً، والتهاب المفاصل الروماتويدي.

3- علاج الدوالي وورم الساق: مستخلص بذور العنب قادر على تخفيف تورم الساق عند النساء نتيجة للجلسة لساعات طويلة، وينشط الدورة الدموية، عن طريق تعزيز الشعيرات الدموية، والشرايين، والأوردة، فيساعد النساء الذين يعانون من مرض الدوالي.

4- الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية: يحافظ مستخلص بذور العنب على معدل ضربات القلب، ويوفر الحماية ضد السكتة القلبية الناتجة عن المخدرات.

5- مكافحة السرطان: أثبت الدراسات أن مستخلص بذور العنب يحتوي على مضادات عدوى لمقاومة مرض السرطان.

6- فقدان الوزن: مستخلص بذور العنب مفيد كعلاج للحد من امتصاص الدهون الغذائية، وتراكم الدهون داخل الجسم.

7- علاج الاكتئاب: أيضا مستخلص بذور العنب مفيد في علاج الاكتئاب.

8- تحسين تدفق الدم: يحسن بذور العنب تدفق الدم، ويمنع تخثره، فيساعد الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الدورة الدموية.

9- يحسن الكولاجين وقوة العظام: يعالج بذور العنب حالات التهاب المفاصل، لأن الفلافونويد الموجودة به تحسن الكولاجين وتقوي العظام.

10- التقليل من ظهور الأمراض العصبية مثل الزهايمر: بسبب خصائصه المضادة للالتهابات، ومضادات الأكسدة.

11- تعزيز صحة الكلى: بتوفير الحماية ضد الأضرارالتي تنتج من الإجهاد التأكسدي والالتهاب.

12- علاج ارتفاع ضغط الدم: تعمل بذور العنب على تخفيض ضغط الدم المرتفع عند البالغين.

أكّد الكثير من الخبراء والمختصين بالبشرة أنّ بذور العنب تمتلك خصائص فريدة في محاربة الشيخوخة، بالإضافة للعديد من الفوائد التي يتمتّع بها العنب نفسه من الناحية الصحية، حيث إنّ العنب يلعب دوراً هاماً في التقليل من التعرّض لأمراض القلب المختلفة كما يساهم في التقليل من هشاشة العظام، بالإضافة لآثاره الأخرى التي تنعكس إيجاباً على الجلد، لذلك أصبحت بذور العنب تستخدم بصورة رئيسية في الوصفات المستخدمة في الحفاظ على البشرة.

من فوائد بذور العنب للبشرة، أنّها تعطيها العناية الفائقة حيث تعمل على تأخير ظهور علامات تقدم البشرة نظراً لغناها بأقوى مضادات الأكسدة. وتعمل تلك البذور أيضاً على تنشيط البشرة والخلايا بل وتزيد قدرة البشرة على تجديد الخلايا وتعطيها نعومة فائقة، وبالتالي المحافظة على ترطيبها. بالإضافة إلى ذلك فإنّ بذور العنب تعمل على بناء الإنزيمات التي تؤثر على نسبة الكولاجين في طبقة البشرة الداخلية وبذلك تترك البشرة أكثر شباباً.

وتجدر الإشارة إلى أنّ بذور العنب تحتوي على أحماض أساسية تساعد في تغذية البشرة وبخاصة الجافة وترطيبها، وتعمل على تنشيط إنتاج السليوليت الذي يعمل على تنشيط الخلايا وتحسين دورتها. لذلك يجب أن لا نرمي البذور عند تناول العنب، بل نأكلها ونحرص على جرشها بالأسنان للحصول على الفوائد التي بداخلها.

يمكن أيضاً استعمال زيت بذور العنب عن طريق تدليكه على البشرة بلطف، إذ يقوم على ترطيبها وإزالة آثار حب الشباب، كما أنّه يعالج الأكزيما والصدفية. كما ويمكن استخدامه كنوع من أنواع مزيلات المكياج، كما ويمكن استخدامه لعلاج الشعر المتجعد والجاف.

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