فوائد الفقوس للصحة وخسارة الوزن

الفقوس من النباتات العشبيّة الذي ينتمي إلى الفصيلة القرعيّة، وجنس القثد، ورتبة القرعيّات، وشعبة البذريات، وشعيبة مستورات البذور، ونطاق حقيقيات النوى، ويؤكل نيئاً ومطبوخاً ومخلّلاً.

يحتوي الفقوس على كلٍ من السعرات الحرارية، والفسفور، والحديد، وفيتامين أ، وفيتامين ب، وفيتامين ج، والكالسيوم، والمنجنيز، والكبريت، وزيت طيار، وسليليوز، وأحماض أمينية، ومادة الكاروتين، والماء، والبروتين، والرماد، والنشا، والسكر، والدهون، والألياف الغذائيّة، والفوك، والمواد الهلامية، والفينولات.

وفي هذا المقال نقدم أهم فوائد الفقوس الصحيّة:

1- مدرّ للبول، ومهدئ للأعصاب.

2- يعطي الجسم والحيويّة والنشاط والطاقة.

3- يسكن العطش والحرارة خاصّة حرارة المعدة.

4- يحافظ على صحّة الكبد وينشط وظائفه ويحفزها.

5- يذهب رمل الكلى وحصوها، وأيضاً يحلّل الأورام.

6- يقلل من الاضطرابات العصبية وذلك لاحتوائه على ألياف السيليلوز.

7- ينقي الدم، ويرطب الجسم، كما أنّه يسكّن آلام الصداع، وأوجاع الدورة الشهرية.

8- يقلل من مستوى الكولسترول الضار في الجسم، كما أنّه يقلّل من ضغط الدم المرتفع ويخفضه.

9- يخفّف من أوجاع القولون ويهدّئ تهيّجه، ويزيل انتفاخات البطن ويذهب الريح.

10- يعالج المغص المعوي، ويخفف من حدّة التهاب الأمعاء، كما أنه يعالج آلام المفاصل والتهابها، ونزيف الدم.

11- يذيب الأحماض البولية، ويخفف من درجة حرارة الجسم إن ارتفعت، ومضاد للتسمّم.

12- يسهل عملية الهضم، ويطرد السموم والفضلات من الجسم، وأيضاً يكافح الحكة الشديدة.

13- مضاد لأمراض السرطان، وخاصة سرطان الدم وسرطان العظام.

14- يوسّع الرحم، ويعالج انتفاخ الخصيتين، ومضاد للسيلانات المهبلية.

15- يحافظ على صحة البشرة والجلد، ويعالج الكلف والنمش والحبوب والبثور والرؤوس السوداء، وينظف البشرة من الأوساخ والميكروبات ويطهرها، ويجعلها نضرة وحيوية ويرطبها، كما أنه يستخدم غسول للوجه، ويزيل انتفاخ الأجفان.

16- ضد زيادة المادة الصفراء في الجسم.

17- يعالج كلاً من مرض القوباء، وداء النقرس، والجرب، ومرض السل، والقوباء، ومرض الزهري، ومرض هودكين.

18- مضاد قوي لعضة الكلاب، كما أنه يذهب العصيات القولونية.

أما فوائد الفقوس لتخفيف الوزن

- يعطي الجسم الشعور بالشبع وذلك لاحتوائه على الألياف الغذائيّة.

- يقلل من نسبة الدهون المتراكمة في الجسم وخاصّة في منطفة البطن والأرداف.

- يكافح السمنة والوزن الزائد.

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