فوائد الملفوف الأبيض التي لم تكوني على دراية بها‎

الملفوف الأبيض يعتبر مصدراً غذائيّاً مهمّاً للعديد من الفيتامينات، مثل فيتامين ج، فيتامين ك وفيتامين ب 6 والفولات (حمض الفوليك)، وبعض المعادن، مثل البوتاسيوم.

وكما أنه يعتبر مصدراً لا بأس به للكالسيوم، خاصة للأشخاص الذين لا يتناولون الحليب ومنتجاته، ويعتمدون على مصادر أخرى للحصول على احتياجاتهم من الكالسيوم، إلى جانب ذلك فالملفوف يعتبر مصدراً للألياف الغذائيّة، ويمتاز بانخفاض الكربوهيدرات والسعرات الحرارية فيه، وهو مصدر عالٍ للكبريت.

وفي هذا المقال نقدم لكم أهم فوائد الملفوف الأبيض الصحية لجسم الإنسان:

1- من فوائد الملفوف الأبيض أنه يحتوي على الحديد الذي يُسهم في علاج فقر الدم.

2- من فوائد الملفوف الأبيض أيضاً أنه يُعتبر غذاءً مُهمّاً لمن يتبعون الحمية الغذائية "الرجيم"، هذا لأنّه لا يحتوي على سعرات حرارية، ويُخلّص من الكرش، كما أنّ به ألياف تمنح الشخص شعوراً بالشبع لفترات طويلة.

3- يُسرّع عملية الهضم، كما أنّه يعالج الاضطرابات المتعلقة بالمعدة.

4- الملفوف الأبيض، مفيد للسيدات الحوامل، خاصّةً في الأشهر الأولى للحمل.

5- الملفوف الأبيض يزيد من نموّ الشعر والأظافر.

6- يحتوي الملفوف على مضادات الأكسدة؛ الأمر الذي يجعله مهمّاً في علاج مرض السرطان على مختلف أنواعه، وعلى رأسها سرطان الثدي.

7- يحتوي على فيتامين "ب" المهم في الحفاظ على الذاكرة ويقلل من النسيان.

8- مغلي الملفوف يُفيد لعلاج التهابات القصبات الهوائية، ونزلات البرد الشديدة.

9- يُمكن استخدام الملفوف الأبيض المسلوق لعلاج حروق الجلد، وذلك من خلال وضع الأوراق المسلوقة فوق الحرق، وبالطريقة نفسها يُمكن علاج الجروح حيث إنّ للملفوف القدرة على تخثُّر الدم.

10- يستخدم الماء المتبقي بعد سلق الملفوف لعلاج حب الشباب من خلال دهن الوجه به، كما أنّه يُوحّد لون البشرة ويعطيها نضارةً ونعومة، ويخفي الكلف.

11- الملفوف الأبيض يعالج البواسير.

12- الملفوف الأبيض يعالج الإسهال.

13- يُعدّ مفيداً لمرضى القلب والكبد.

14- يعالج الملفوف الأبيض انتفاخ البطن، ويُساعد على التخلّص من الغازات.

15- يعالج أمراض الرئة، خاصّةً إن تمّ شرب ماء الملفوف المسلوق، كما أنّه يُقلّل من الدهون في الجسم.

16- يسهم الملفوف الأبيض في التخلص من قرحة المعدة إذا ما تمّ تناول ماء الملفوف لمدّة لا تقل عن ثمانية أيام.

17- من فوائد الملفوف الأبيض أنه مضاداً للالتهابات، فهو قاتل فعّال للبكتيريا والجراثيم.

18- يقلّل الملفوف من نسبة الكوليسترول في الدم. لا توجد نسبة دهون تذكر في الملفوف، كما أنه غني بمضادات الأكسدة والرطوبة العالية والألياف.

19- يعدّ الملفوف مسهلاً طبيعياً؛ لغناه بالماء ومضادات الأكسدة، ما يجعله يوازن كمية الماء والدهن في الجسم.

20- يخلّصكِ الملفوف من الغازات المحتبسة في جهازكِ الهضمي، كما يقلّل من حرقة المعدة.

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