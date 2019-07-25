الفلفل الحلو من الخضار المميّزة بطعمها ونكهتها؛ إذ يضفي نكهة مميزة للأطعمة التي يدخل في تحضيرها.

يقال إنّ أصل زراعة الفلفل الحلو كانت في المكسيك، ثمّ ما لبثت أن انتقلت إلى أميركا الوسطى، ومنها إلى أوروبا، وبعدها إلى آسيا. يزرع الفلفل الحلو بكثرة في بلاد الشام نتيجة توفّر الظروف المناخية التي تساعده على النمو. تبدأ زراعة بذور الفلفل الحلو عادةً في بداية شهر آذار، أو في نهاية شهر أكتوبر حسب نوع الفلفل؛ وهي تحتاج إلى مناخٍ معتدل، وتربة خصبة، والتسمد ثلاث مرات قبل وأثناء عمليّة الزراعة.

ومن أهم فوائد الفلفل الحلو:

- تعزيزي صحة العيون

- الحماية من الأنيميا

- تقوية جهاز المناعة

- تعزيزي صحة الجهاز الهضمي

- الحفاظ على صحة البشرة وتحسين مظهرها

- مثالي لخسارة الوزن

- تغذية الجنين أثناء الحمل

- تقوية جهاز المناعة

- الحماية من الأنيميا

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