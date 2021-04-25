فوائد الكاكا للرجيم لا تعد ولا تحصى، تعتبر الكاكا من الفواكه الغنية بالألياف الغذائية، والتي تساعدك في الشعور بالشبع لفترات أطول، وبالتالي تقليل كمية السعرات الحرارية المتناولة لاحقًا، الأمر الذي قد يساعد في فقدان الوزن. يحتوي كل 100 غرام من الكاكا الطازجة على 70 سعرة حرارية فقط، بالتالي تعد هذه الفاكهة وجبة خفيفة جيدة للرجيم.

وتنتمي فاكهة الكاكا أو التين الكاكي، إلى الفصيلة الأبنوسية، ويتراوح متوسط ارتفاع نمو شجرة فاكهة الكاكا بما يتراوح بين سبعة إلى اثنتي عشر متر، وتمتاز فاكهة الكاكا بنكهتها الغنية والطعم الحلو، وعندما تُصبح طرية الملمس وتصل إلى مرحلة النُضوج، وتجدر الإشارة إلى أن شجرة الكاكا تمت زراعتها منذ آلاف السنين، وقد ظهرت أولا في الصين كما يذاع، حيث يمكن الاستفادة من فاكهتها، وخشبها.

فوائد الكاكا للرجيم

من فوائد الكاكا للرجيم تقوم بتفتيت الدهون القوية والمركبة وتعمل على استبدالها بدهون أخرى أولية يسهل عملية هضمها.

الكاكا تنقي الجسم من قدر هائل من الماء الفائض الذي يعتبر من أهم الدوافع المؤدية للسمنة والبدانة وذلك لاحتوائها على مقادير عالية من عنصر البوتاسيوم.

الكاكا تخلص من الكرش والدهون الزائدة والمتراكم ناحية البطن والأرداف.

تعد الكاكا من الفواكه الغنية بالألياف الغذائية، والتي تساعدك في الشعور بالشبع لفترات أطول، وبالتالي تقليل كمية السعرات الحرارية المتناولة لاحقًا، الأمر الذي قد يساعد في فقدان الوزن.

يحتوي كل 100 غرام من فاكهة الكاكا الطازجة على 70 سعرة حرارية فقط، بالتالي تعد هذه الفاكهة وجبة خفيفة جيدة للرجيم.