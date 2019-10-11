فوائد الكراوية للنفاس والمرضع

تحرص النساء عادةً بعد مرحلة الولادة على تناول مشروب ومغلي الكراوية، فهل سبق وأن تعرفتِ على فوائد الكراوية بعد الولادة؟

فوائد الكراوية للنفاس:

تساهم في عملية تنظيف الرحم.

تعمل على التخفيف من نزف النفاس والآلام المرافقة له.

تعمل كمطهر عام ومضاد للميكروبات.

تطرد الغازات وتفتح الشهية وتخفف من التقلصات في البطن.

تسهل عملية الهضم.

تنقي الجهاز التّنفسي والشعب الهوائية.

تُقوّي الجهاز المناعي للجسم.

تُضفي للفم رائحة نفس منعشة وزكية.

تُساعد في التّخلص من الإمساك المزمن.

تعمل على التخفيف من حرقة المعدة.

تُسكن الآم المفاصل وأسفل الظّهر وتقي وتُخفّف من آلام الرّوماتيزم.

تساعد في معالجة ضبط اضّطرابات القلب، وتقويه.

فوائد الكراوية للمرضع:

تساعد الكراوية المرأة المرضع على إدرار الحليب، وتحسّن من جودته وكميته؛ لذا نرى النساء المُرضعات يُكثرن من شرب منقوع حبوبه، لفاعليته الكبرى في إدرار الحليب وتحسين طعمه للطفل.

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