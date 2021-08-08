ما هي فوائد الكرفس لمرضى السكري؟ هل تناول الكرفس يساهم في خفض ضغط الدم المرتفع؟ هل تناول الكرفس يعزز من صحة القلب لدى مرضى السكري؟

يعتبر الكرفس من الأطعمة الهامة لمرضى السكر لأنه يتضمن على نسبة كبيرة من الماء في تركيبته إضافة إلى احتوائه على عدد من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن وحتى مضادات الأكسدة، ما يجعله غذاء مناسبا لمرضى السكري يفيد صحتهم ويساعدهم في السيطرة على مستوى السكر في الدم.

فوائد الكرفس لمرضى السكري

الماء المتوفر في نبات الكرفس مفيد في المحافظة على مستوى السكري الجيد في الجسم.

تناول الكرفس يساهم في خفض ضغط الدم المرتفع المرافق لمرض السكري.

الكرفس من أفضل الأطعمة التي تحسن الدورة الدموية مما يساهم في السيطرة على مستوى السكر في الدم.

الفيتامينات والمعادن في الكرفس أكثر ما يحتاجه مريض السكري.

يقضي على العجز الجنسي لدى الرجال المصابين بالسكري.

الألياف في الكرفس تساهم في إعادة تنظيم مستوى السكر في الدم.

يساهم الكرفس في حماية مرضى السكري من إلتهاب الأعصاب.

غني مضادات الأكسدة المفيدة لمرضى السكري لحمايتهم من مضاعفات السكري.

تناول الكرفس يعزز من صحة القلب لدى مرضى السكري.

يحتوي على فيتامين ج الذي يعمل على حماية الأوعية الدموية من التصلب الذي يسببه السكري.

يحوي الجهاز العصبي في الجسم من مضاعفات السكري.

بشكل عام تناول الكرفس يعزز مناعة الجسم ويقيه من الأمراض وخاصة لدى مرضى السكري.

كما أن الكرفس يعزز وظائف الكلى ويجعلها صحية وذلك عن طريق المساعدة في القضاء على السموم من الجسم، كما انه يمنع تشكيل حصوات الكلى، وشرب عصير الكرفس يساعد على كبح الرغبة الشديدة في تناول الحلويات والاغذية المليئة بالسعرات الحرارية مما يعمل على فقدان الوزن، فالشرب المنتظم لعصير الكرفس قبل وجبات الطعام قد يساعد على خفض الوزن.

يحتوي عصير الكرفس على مجموعة من مضادات الأكسدة التي تساعد على علاج التهاب المفاصل أو الحماية من الإصابة به من الأصل، ويعزى ذلك لقدرة مضادات الأكسدة هذه على منع جهاز المناعة من إبداء ردود فعل تعزز التهاب المفاصل وتفاقم الحالة.

من فوائد عصير الكرفس أنه يساعد على تنظيف الجسم من السموم والفضلات، وقد يعزى ذلك لخصائصه المدرة للبول أو لقدرته على تحسين الهضم بشكل عام.

يبدو أن عصير الكرفس هو التوجه الحالي الذي يجتاح وسائل التواصل الاجتماعي للتخلص من السموم.

لا شك أن الكرفس رائع بمفرده فهو يحتوي على كميات وافرة من الفيتامينات K و C ، بالإضافة إلى البوتاسيوم والفولات ومضادات الأكسدة. وقد أشارت عدة دراسات إلى أنه قد يعزز صحة القلب والأوعية الدموية ويساعد في تقليل الالتهاب. كما أنه منخفض السعرات الحرارية ويمكن أن يكون إضافة رائعة لأي خطة لإنقاص الوزن.

في الواقع تمتلك أجسامنا جهازًا مدمجًا للتخلص من السموم، وهو الكبد. إذا كنت تعتني به بشكل صحيح من خلال النشاط البدني والطعام الصحي والوزن الصحي ، فيمكنه التخلص من السموم من جسمك دون مساعدة إضافية. لذلك لن يؤدي شرب عصير الكرفس وحده إلى إصلاحه أو تحسينه بطريقة سحرية. فهو قد يساهم في صحة الأمعاء الجيدة فقط.

يحتوي عصير الكرفس المحضر في المنزل على محتوى منخفض نسبيًا من السكر والسعرات الحرارية والالياف، وفي معظم المنتجات المتاحة تجاريًا يتم خلطه مع أنواع أخرى من العصائر التي تخفي طعمه المر ، مع إضافة الكثير من السكر والسعرات الحرارية.

عصير الكرفس ليس سيئًا لكن، يجب ألا تخدع نفسك بالتفكير في أنه يمكن أن يجعلك تفقد الوزن أو تتخلى عن نظام غذائي غير صحي أو تعالج الأمراض.