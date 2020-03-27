فوائد الكركم الصحية والجمالية التي لا تقاوم

فوائد الكركم الطبية لا تختفي مع الحرارة، بل على العكس، فإنّ هذه التوابل تكون أكثر فاعلية بعد تسخينها قليلًا. ولكي يمتصّها الجسم بالشكل الصحيح، من الأفضل

أن يرافقها الفلفل الأسود، حيث إنّ جزيئيات الفلفل الأسود – البيبيرين – تزيد امتصاص الكركمين بنسبة 145 في المئة. ولكي تتفادي تلف الكركم، عليكِ الاحتفاظ بهذه التوابل بعيدًا عن الهواء، في علبة معدنية أو في وعاء زجاجي معتّم. وكذلك الأمر يفضل شراء الكركم من المتاجر الصغيرة للتوابل وليس من محلات السوبر ماركت الكبيرة، حيث يبقى معلقًا لأشهر. والأفضل من كل ذلك شراؤه طازجًا (من المتاجر الهندية وبعض المتاجر العضوية...) ثم تركه يجف وبعد ذلك اطحنيه بنفسِك.

فوائد الكركم في المساعدة على الهضم

يُستخدم الكركم منذ آلاف السنين في الطب الهندي القديم الإيوروفيدا، من أجل تنظيم الاضطرابات الهضمية، إذ إنه يحمي جدار المعدة من التهيجات، وذلك بزيادة إنتاج المخاط، الأمر الذي يعزز كذلك العبور المعوي. وجذره الأصفر يعطي لونًا جميلًا للكاري الهندي، ويحفّز هضم الدهون.

فوائد الكركم في محاربة القرحة الهضمية

يحارب الكركم بكتيريا المعدة التي تسمى هيليوباكتر بيلوري.



فوائد الكركم في القضاء على حب الشباب

بفضل خصائص الكركم المطهّرة والمضادّة للالتهابات، فإنه يزيل البثور والزهم.

فوائد الكركم في محاربة الاكتئاب

يساعد الكركم على تخفيف الشعور بالتوتر والقلق.

فوائد الكركم في خفض الكولسترول السيّىء

الكركم من التوابل التي تساعد على تخفيض مستوى الكولسترول السيّىء في الدم LDL .

فوائد الكركم في علاج مشاكل الجلد

الكركم يعالج الصدفية والالتهابات الجلدية المختلفة، والحروق والأكزيما.

فوائد الكركم في تعزيز صحة الكبد

يحارب الكركم تلوث الكبد، وذلك بتقليل الآثار السامّة لتناول الأدوية.

الكركم سلاح ضد السرطان

يُبطّىء الكركم تكاثر الخلايا السرطانية. وقد أثبت هذه العملية عدد من الدراسات العلمية، بسبب نشاط أحد الأصباغ الرئيسية التي يحتويها وهي الكركمين. وعند أخذه بجرعات عالية عمل على تخفيض حجم بعض أورام الثدي والبنكرياس إلى أكثر من النصف. وله كذلك آثار مفيدة على بعض الأورام في الدماغ شديدة العدوانية (ورم أرومي ليفي).

فوائد الكركم في المساعدة على التركيز

عن طريق تعزيز القدرات المعرفية فإنَّ الكركم يعزز الذاكرة كذلك.

فوائد الكركم في التنحيف

وذلك بمساعدة الجسم على حرق المزيد من السعرات الحرارية.

معلومة مهمّة: لا حاجة إلى استهلاك الكثير من الكركم، حيث إنه إذا تمَّ امتصاصه بكميات كبيرة قد يسبب التهيج والغثيان أو يثبّط فاعلية بعض الأدوية، مثل مضادات التخثر والأسبرين أو الهيبارين. ولكي تستفيدي من فوائده، يكفي إضافة ملعقة صغيرة أو اثنتين إلى نظامكِ الغذائي. ويمكن رشّه على الأطباق وإضافته إلى الشوربات ومرق الأسماك، وحتى إلى ماء طهو الباستا أو الأرز.

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