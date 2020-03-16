الاكتئاب هو أحد الحالات التي يُصاب بها الفرد باعتلال عقلي يُعاني به لفترة طويلة من مجموعة من المشاعر السلبية والحزن.

وكما أنه يفقد الحماس في هذه الفترة ولا يكترث لأي شيء يحصل من حوله، وتُصادف هذه الحالة ضيق في الصدر وقلق وتشاؤم وشعور بالذنب، مما يجعل الفرد يفقد الهدف الرئيسي لحياته، وهو أحد الاضطرابات النفسية الأكثر شيوعاً.

والاكتئاب يمكن أن يؤثر بشكل سلبي على أفكار الشخص المصاب ومشاعره وسلوكه، وهذه الحالة النفسية لها العديد من الأنواع والمسببات والأعراض ولها كغيرها من الحالات المرضية مجموعة من طرق العلاج، ومن طرق العلاج الخاصة بها الأعشاب، وفي هذا المقال نقدم لكم 5 أعشاب لعلاج الاكتئاب الحاد‎:

1- نبتة البناقنثة اللاسعة: التي تعرف باسم الجنسنغ السيبيري، يمكن أن تساعدك على استعادة طاقتك مرة أخرى. كما تعتبر عنصرًا مهما لتحسين أدائك البدني وقوة عضلاتك وقدرتك على التحمل. ولذلك تحظى هذه النبتة في الصين وروسيا بشعبية كبيرة، حيث تساعد على تعزيز طاقة جسمك وحيويتك ونظامك المناعي.

2- نبتة العرن المثقوب: التي تعرف باسم نبتة القديس يوحنا أو نبتة سانت جونز، يوصى باستخدامها لمعالجة الأرق والاكتئاب اللذين يتسببان في التعب المزمن.

وتتمثل نبتة سانت جونز في عشبة ذات زهور صفراء تتمتع بخصائص مضادة للاكتئاب ومخففة لأعراض القلق، واضطراب نقص الانتباه، وغير ذلك من الاضطرابات، ناهيك عن آلام العضلات.

3- نبتة شزندرة: تعتبر من النباتات القادرة على تحفيز الجهاز العصبي المركزي، حيث تمكنه من الاستجابة بشكل إيجابي لأعراض الإجهاد، مما يساهم في تحسين الوضوح العقلي وجعل ردود الفعل أسرع. ولذلك، تستخدمه بلدان على غرار روسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية، من ضمن الأدوية التقليدية لعلاج الإجهاد.

4- نبتة الجنكة: تعد وسيلة طبيعية وفعالة لمعالجة مشاكل التركيز والذاكرة التي يعاني منها الأشخاص المصابون بمتلازمة التعب المزمن. من جانب آخر، يعد استخدام هذه العشبة شائعا في الطب الصيني، إذ إنها تساعد على تعزيز الدورة الدموية في الدماغ وإنشاء وصلات عصبية، فضلا عن منع فقدان الذاكرة والمشاكل التي تصيب الدماغ. ولذلك، توصف عشبة الجنكة كعلاج للأشخاص المصابين بمرض الزهايمر، والخرف، ومرض باركنسون، مع علاجات أخرى في غالب الأحيان.

5- النبات الشجري المعمر: الذي يعرف باسم عرقسوس، ويستخدم في أوروبا والمطبخ الآسيوي الاستوائي لصنع الحلوى، يعد مفيدا لعلاج تعب الغدة الكظرية الناتج عن الإفراط في إفراز هرمونات التوتر، ناهيك عن الاكتئاب والقلق. كما تعتبر هذه العشبة من النباتات القادرة على تحسين المزاج.

ومن المعروف أن النقص في الأحماض الدهنية المسماة omega-3 يجعل الجهاز العصبي اكثر تأثراً و حساسية للاكتئاب، لذلك ينصح بتناول الكثير من السمك الذي يعد من أغنى المصادر بهذه الأحماض.

النقص في الفيتامينات يؤثر سلباً على مزاجك، حاولي الحصول على كميات كافية من الفيتامينات والمعادن خاصة فيتامين b و أحماض الفوليك والحديد والمغنيسيوم و الزنك إضافة إلى الكالسيوم.

إن الحفاظ على نسبة سكر ثابتة في الدم تساعد على إبقاء الإنسان متوازناً، يجب اتباع نظام غذائي متوازن بحيث يحتوي على الكربوهيدرات في كل وجبة إضافة إلى تناول وجبات صغيرة على امتداد النهار بدل تناول وجبة واحدة في اليوم، بهذه الطريقة يحافظ الإنسان على مستوى سكر ثابت طوال النهار.

أما أهم الوجبات الخفيفة التي ينصح بتناولها خلال النهار فهي كالآتي:

- تناول حليب الصويا

- البسكويت المصنوع من الحبوب الكاملة

- الخضار الطازجة

- شوربة العدس

- الفواكه الطازجة والمجففة

- الموز

أهم الأشياء التي يجب عملها والأشياء التي يجب الابتعاد عنها :

- يجب تناول بدائل البروتينات والمعادن بشكل يومي

- يجب ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي

- يجب شرب الكثير من الماء والسوائل خلال النهار

- يجب تناول المزيد من السمك

- يجب عدم تناول الكافيين أو التخفيف منه إلى الحد الأدنى

- يجب عدم شرب الكحول

- يجب عدم تناول السكريات والحلوى بإفراط.

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