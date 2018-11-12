من فوائد اللوز أنه يحمي البشرة من أشعة الشمس

يعدّ اللوز من أكثر أنواع المكسّرات انتشاراً بسبب طعمه اللذيذ وفوائده الكثيرة، وينشأ اللوز في بلاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولتناول اللوز عدّة فوائد على الجسم والبشرة ويدخل اللوز في الكثير من الأطعمة لوجود العديد من العناصر الغذائيّة بداخله مثل الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان والبروتينات والأحماض الدهنيّة أوميغا 3، والأحماض الدهنيّة أوميغا 6، وفيتامين E والبوتاسيوم والزنك والكالسيوم والمغنيسيوم.

ينصح أخصائيو التغذية والأطبّاء بتناول اللوز لاحتوائه على الأحماض الدّهنيّة الأحاديّة غير المشبعة، ومضادّات الأكسدة، والألياف الغذائيّة، والمعادن مثل المغنيسيوم، الفيتامينات مثل الريبوفلافين، وبالرغم من رتفاع السعرات الحراريّة في اللوز كباقي المكسّرات، إلا أنّه غنيٌّ بالعناصر الغذائية والمركّبات الكيميائية الهامّة.

فوائد اللوز للبشرة:

1- من فوائد اللوز أنه يحمي البشرة من أشعة الشمس، بسبب احتوائه على فيتامين E المهم جدّاً في حماية البشرة من التلف ومن أشعة الشمس، كما يستخدم حليب اللوز في معالجة حروق الشمس ومشاكل الجلد المختلفة.

2- أيضاً من فوائد اللوز للبشرة يُرطب البشرة، فيعد زيت اللوز المستخرج من اللوز من الزيوت العطريّة ذات الروائح الجميلة على البشرة، كما أن تطبيقه يومياً على البشرة يجعلها صحيّةً وليّنةً وناعمةً.

3- يحافظ على صحة البشرة، بتدليكها بزيت اللوز حيث يعد مرطّباً جيّداً بسبب احتوائه على حمض اللينوليك الذي يساعد في إزالة حب الشباب والرؤوس السوداء، بالإضافة إلى منح البشرة النّضارة والحيوية.

4- من فوائد اللوز للبشرة أنه يعالج مشاكل البشرة التي تسبّبها الدهون والأوساخ الملامسة للجلد كحبّ الشباب والرؤوس السوداء، فعند تطبيق زيت اللوزعلى البشرة بانتظام فإنّه يهدّئ البشرة ويقلل الالتهابات والطفح الجلدي ويقلل حب الشباب والرؤوس السوداء، كما أنّ احتواء اللوز على عناصر مضادّةٍ للبكتيريا يساعد في التخلّص من البثور ومن حساسيّة الجلد.

5- يُغذّي البشرة، لأنه غنيٌّ بالبروتينات والأحماض الدهنيّة، مثل الأوميغا 6 والأوميغا 9، كما تقوم الفيتامينات الموجودة فيه على تجديد الخلايا ومقاومة تجاعيد البشرة.

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