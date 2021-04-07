فوائد الليمون المغلي مع العسل لا تعد ولا تحصى، ويعد تناول الماء الدافئ المضاف إليه الليمون والعسل يساعد على تنظيم عمل الجهاز الهضمي، حيث أن العسل له القدرة على التقليل من حموضة المعدة وتنظيم عمل القولون، وتناول هذا المشروب صباحا يساعد على التخلص من الغازات وتليين الأمعاء مما يمنع حدوث الإمساك.

الليمون فهو من أغنى المصادر بفيتامين ج، بالإضافة إلى كميات قليلة من فيتامين ب والبوتاسيوم. كما يحتوي الليمون على حمض السيتريك والفلافونويد اللذان يساعدان في منع حصى الكلى وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، أما العسل يحتوي على مكونات عديدة، وتعد السكريات التي تشمل الجلوكوز والفركتوز المكون الأساس و التي تعطيه المذاق الحلو، كما يحتوي على الماء والبروتينات، الفيتامينات، المعادن، والانزيمات والفلافونويد.

فوائد الليمون المغلي مع العسل

الليمون المغلي مع العسل يحد مع مشكلة حب الشباب

إن استخدام العسل والليمون للبشرة يقلل من مشكلة حب الشباب، فالليمون يساعد في إزالة الزيوت الزائدة من البشرة وتقشيرها وإزالة الخلايا الميتة منها، بالأضافة يمتلك العسل خصائص مضادة للبكتريا ويحتوي على الفيتامينات والمواد التي تساهم في الحفاظ على نضارة البشرة.

الليمون المغلي مع العسل يغذي الشعر

استخدام العسل والليمون للشعر، فالعسل يعمل على ترطيب فروة الرأس والحفاظ على نعومة الشعر، ويساهم الليمون في التخلص من قشرة الرأس والحد من تساقط الشعر.

الليمون المغلي مع العسل للتنحيف

بالرغم من احتواء العسل على كميات كبيرة من السكريات، إلا أن الأبحاث والدراسات تشير حول إمكانية العسل في تخفيف الوزن.

قد يساهم خلط الماء الدافئ مع العسل والليمون في تخفيف الوزن، في الحقيقة إن شرب الماء بكثرة خلال اليوم زيادةً على أنه يحافظ على رطوبة الجسم ونشاطه، فإنه يشعر المعدة بالامتلاء والشبع ويحفزعمليات الأيض وحرق الدهون.

الليمون المغلي مع العسل يساعد على تحسين عمل الجهاز الهضمي

شرب الماء الدافئ مع العسل والليمون في الصباح يساعد على تحسين عمل الجهاز الهضمي، حيث يمتلك العسل مجموعة من الخصائص المطهرة ويساعد في التخفيف من حموضة المعدة.

الليمون المغلي مع العسل يساعد تخليص القولون من الغازات

وقد يساعد الليمون والعسل مع الماء الدافئ في تخليص القولون من الغازات المزعجة، ومشكلة الإمساك، لأن الخليط يعمل على ترطيب الجسم وتليين الأمعاء وتظيم حركتها.

الليمون المغلي مع العسل يقوي المناعة

يمتلك العسل خصائص مضادة للبكتيريا كتأثير المضادات الحيوية، ففي دراسة بينت أن عسل المانوكا قد يساعد في التخلص من مشكلة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية.

وفي دراسة أخرى حول عسل المانوكا تبين أنه قد يساعد في التخلص من بكتيريا العنقودية المقاومة للمثيسيلين والمسببة للعديد من الأمراض.

الليمون المغلي مع العسل يعمل على تخفيف السعال

استخدام العسل كمنتج مضاد للسعال، فقد تبين أن العسل يقلل السعال أثناء النوم وخاصة عند الأطفال المصابون بالتهابات الجهاز التنفسي العلوي.

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