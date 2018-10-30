فقط 5 دقائق من المشي.. لتبقى صحتك جيدة!

المشي 5 دقائق مقابل كل ساعة عمل يحسن المزاج

أظهرت دراسة أجراها باحثون من جامعة "كولورادو آنشوتز" الطبية ومعهد "جونسون آند جونسون" أنَّ المشي 5 دقائق مقابل كل ساعة عمل يحسن المزاج والطاقة ويقلل الشهية.

الدراسة التي نشرَ تفاصيلها موقع صحيفة "الدايلي ميل" البريطانية بيَّنت أن الحصول على فترة راحة قصيرة بين ساعات العمل كالوقوف أو المشي يحسن المزاج ويُعزز الطاقة والمناعة والدورة الدموية، مقارنةً بنمط الحياة الروتيني الذي يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض مثل السكري، والاكتئاب، والسمنة، وأمراض القلب.

وللتوصل إلى هذه الخلاصة، حلَّل الباحثون بيانات 30 شخصًا يعملون في مكاتب ويمضون وقتًا طويلًا في الجلوس من دون أي حركة قد يواجهون أمراضًا تصيب عمودهم الفقري أو الرقبة.

وخلص الباحثون إلى أن ممارسة القليل من النشاط طوال اليوم حتى لو كانت المدة قصيرة أي 5 دقائق، فهذا جيد للصحة.

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