فوائد الموز للبشرة لا تعد ولا تحصى، يحتوي الموز على العديد من العناصر الغذائية الهامة، الموز يحتوى على نسبة عالية من البوتاسيوم، ومضادات الأكسدة، بالإضافة إلى بعض الفيتامينات والمعادن التي تحتاجها البشرة.

الموز من الفواكه التي تؤكل وحدها أو يتم إدخالها في العصائر لإعطاء القوام السميك للعصير،ويعد الموز في صناعة الحلويات والعديد من الأطباق ويعتبر من الأغذية الرئيسية في العديد من البلدان.

أهم فوائد الموز للبشرة

يعتبر الموز غنياً بفيتامين A مما يساعد على التخفيف من ظهور البثور وحب الشباب.

يحافظ الموز على شباب البشرة نظراً لغناه بالمواد المضادة للأكسدة والتي تحارب الجذور الحرة الضارة بالبشرة.

استخدام الموز يساهم في علاج البشرة من الصدفية، كما أنه يستخدم في تخفيف الحكة في المناطق المصابة.

تستخدم قشر الموز في تخفيف انتفاخ العين وذلك بوضعه على جفن العين المغمضة.

فوائد الموز للبشرة أنه يساهم في تفتيح وتوحيد لون البشرة.

فوائد الموز للبشرة أنه يعزز الموز حماية البشرة من أضرار الشمس.

فوائد الموز للبشرة أنه يخفف من الالتهابات واحمرار البشرة.

يساعد الموز على ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف والتشققات.

كما يعمل الموز على تجديد خلايا الجلد الميتة ومنحها النعومة والنضارة.

يحتوي الموز على فيتامين c الذي يعمل على التقليل من ظهور البقع الداكنة.

يعد الموز مساعد على تعزيز إنتاج الكولاجين الذي يحسن من نوعية البشرة.

من فوائد الموز للبشرة أنه يزيد من رطوبة البشرة مما يساعد على علاجها من التجاعيد والخطوط الدقيقة.

فوائد قشر الموز للبشرة

فوائد قشر الموز للبشرة لعلاج فرط التصبغ

فرط التصبغ هو نوع من الاضطرابات الناتجة عن ارتفاع مستوى الميلانين في الجلد، ويمكن أن تستخدم بعض المواد في علاج فرط التصبغ، ولكنها قد تضر بصحة الجلد.

فوائد قشر الموز للبشرة لتقليل التهابات الجلد

يحتوي قشر الموز على نسبة مرتفعة من الفينولات ذات الخصائص القوية المضادة للميكروبات ومضادات الأكسدة والالتهابات، ويمكن أن يساعد قشر الموز مستخلص قشور الموز على تخفيف التهابات الجلد ومقاومة الميكروبات التي يمكن أن تسبب الالتهاب.