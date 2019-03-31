الميرمية تطرد الغازات

الميرمية هي نبتة معمرة دائمة الخضرة تنضم لجنس القصعين وتنحدر من الفصيلة الشفويّة، وهي من الأعشاب العطريّة التي تمتاز برائحتها الزكيّة، ولها عرق يرتفع عن الأرض بحدود ثلاثين سم في المتوسط، وتتفرع منه أغصان، وسيقانها خشبيّة، ولون أوراقها رماديّ، وطول الورقة يصل من سنتيمترين إلى أربعة، وعرضها نصف سم.

الميرمية ناعمة الملمس، ولون أزهارها الأزرق إلى الأرجواني، ومسكنها الأصلي منطقة البحر الأبيض المتوسط، ثم انتشرت إلى باقي أنحاء العالم، وتكثر في الأماكن الجبليّة في الأراضي البور، وتستعمل من أجزائها الورق والرؤوس المزهرة، وتستخدم في الأدوية، والطهي، والزينة، وتلقب بحكيم الحديقة.

وتحتوي الميرمية على زيوت طيارة وأحماض فينولية، ومواد عفصية، وليس لها أي أضرار إذا استخدمت بجرعات محدودة ولأوقات متقطعة، أما في حال تناولها بكمية كبيرة ستسبب بحدوث بعض التشنجات في الجسم؛ وذلك بسبب احتوائها على مركب الثيوجون.

ومن فوائد الميرمية للرحم:

- تقلل غزارة الدورة الدموية في أوقات الحيض عن طريق قبض الأوعية الدموية.

- تنظم الدورة الشهريّة عند الفتيات حديثات البلوغ.

- تقليل من الاضطرابات المزاجية أثناء فترة الحيض، وتصريف المياه الزائدة داخل الجسم.

- تنظف الرحم وتقيه من الالتهابات والأمراض.

- من فوائد الميرمية أيضاً أنها تنشط الرحم والمبيضين.

- تنظم وتضبط هرمون الدورة الشهرية.

- تطرد الغازات.

- تولد الإستروجين الخافض لإنتاج حليب الثديين.

- تقي من بعض أنواع البكتريا.

- تخفف من العرق والهبات الساخنة عند النساء في سن اليأس.

- تفيد ضد الاستفراغ والإسهال والنزف النسوة والسيلان.

- تقضي على التهابات الرحم.

- تساعد على حصول الحمل من فوق اللولب.

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