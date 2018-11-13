فوائد تمشيط الشعر

تمشيط الشعر يعمل على تحريك الدورة الدموية في جلد الشعر

الشعر من أهم السمات الجمالية للمرأة، لذا تحرص على العناية به وتصفيفه، وتغيير لونه من فترة لأخرى من أجل الشعور بالتغيير، وبالتالي تحسين المزاج.

ويجدرُ بالمرأة أن تعي كيفية الاهتمام بالشعر من جميع النواحي، سواءً في نوع الشامبو المستخدم، أو في الابتعاد عن مسببات تقصفه وجفافه كالمجفف الهوائي أو أجهزة التنعيم والتمليس، كما عليها معرفة طرق العناية بالشعر؛ من كيفية التمشيط، واستعمال الأقنعة والوصفات التي تُناسب نوع شعرها.

وفي هذا المقال سنتعرف على أهم 6 فوائد لتمشيط الشعر، وهي:

1- تمشيط الشعر يعمل على تحريك الدورة الدموية في جلد الشعر.

2- المحافظة على بقاء خلايا بصيلات الشعر نشيطة وصحية، من خلال تحريك المواد الغذائية ووصولها إليه.

3- تمشيط الشعر يعمل على التقليل من مشاكل تساقط الشعر، والتخلص من تلفه.

4- يُفضل عدم تمشيط الشعر وهو مبلل والانتظار حتى يجف، أو تجفيفه جيداً بالمنشفة، وذلك لأن تمشيطه مبللاً يزيد من كمية الشعر المتساقطة.

5- يُفضل تمشيط الشعر من الأسفل ثم الانتقال إلى الأعلى.

6- تخصيص فرشاة خاصة، ويُفضل أن تكون من الخشب حتى لا تؤذي الشعر.

أما نصائح العناية بالشعر:

- استخدام الشامبو الذي يُناسب نوع الشعر، فكما نعلم هناك الشعر الجافّ، والدهني، والعادي؛ لذلك يجب أن يُراعى هذه الأمر.

- غسل الشعر مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعياً.

- الابتعاد بقدر المستطاع عن أدوات تنعيم الشعر وتجفيفه.

- استخدام الزيوت الطبيعية باستمرار من أجل المحافظة على صحية الشعر.

- يجب تدليك فروة الرأس عند غسله، وذلك للتخلص من الدهون والأوساخ المتراكمة عليها.

- عدم التخلص من الشعر الأبيض، أو ما يُعرف بالشيب بل يجب أن يُترك، أو يُصبغ.

- الاهتمام بالتغذية من خلال الحصول على الفيتامينات والعناصر الغذائية اللازمة.

- الابتعاد عن الملونات والصبغات الصناعية التي تؤذي الشعر وتجعله أكثر عرضة للتلف.

- تعريض الشعر لأشعة الشمس بقدر المستطاع، وتهويته جيداً.

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