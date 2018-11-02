حب الرشاد يزيد النضارة والنعومة
يمكن الاستفادة من حب الرشاد، في إعطاء البشرة الدهنية نضارة ونعومة (shutterstock.com)
حب الرشاد من الحبوب، التي يعرف عنها الكثير من الفوائد الصحية، وبخاصة للعظام، لكن ما لم يسمع به الكثيرون، أنه مفيد جدا لـ”البشرة الدهنية”، عن طريق تحضير حمام بخار من النعناع، وحب الرشاد المغلي لتنقية البشرة.
ويمكن الاستفادة من حب الرشاد، في إعطاء البشرة الدهنية نضارة ونعومة، وعلاج البثور، وحب الشباب، عبر تعقيم البشرة وتنقيتها.
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كما أن حب الرشاد يعمل على تقليل التجاعيد والخطوط العريضة التي تظهر في الوجه، ما يجعل البشرة تبدو شابة لفترة أكبر، إلى جانب عمله على تخفيف الهالات السوداء حول العنين.
ومن خلال حمام البخار المشبع بحب الرشاد، يتم إزالة الأوساخ من خلايا البشرة، ويعمل على ترطيبها، لذلك يفضل استخدامه في فصل الصيف والشتاء، لأنه يعمل على تقليل الجفاف الذي تتعرض له البشرة خلال هذين الفصلين.
وأخيرا يغذي حب الرشاد البشرة، ويخفز إنتاج الكولاجين، وذلك لوجود فيتامين “سي” به.
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