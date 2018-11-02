حب الرشاد يزيد النضارة والنعومة

ويمكن الاستفادة من حب الرشاد، في إعطاء البشرة الدهنية نضارة ونعومة، وعلاج البثور، وحب الشباب، عبر تعقيم البشرة وتنقيتها.

فوائد شاي البابونج للرجيم والتخسيس

كما أن حب الرشاد يعمل على تقليل التجاعيد والخطوط العريضة التي تظهر في الوجه، ما يجعل البشرة تبدو شابة لفترة أكبر، إلى جانب عمله على تخفيف الهالات السوداء حول العنين.

ومن خلال حمام البخار المشبع بحب الرشاد، يتم إزالة الأوساخ من خلايا البشرة، ويعمل على ترطيبها، لذلك يفضل استخدامه في فصل الصيف والشتاء، لأنه يعمل على تقليل الجفاف الذي تتعرض له البشرة خلال هذين الفصلين.