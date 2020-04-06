فوائد زيت الأفوكادو لجسم الإنسان

أوصى الأطباء باستخدام زيت الأفوكادو لاحتوائه على العديد من القيتامينات مثل فيتامين ( أ ، د ، هـ ) بالإضافة إلى الكثير من المعادن مثل البوتاسيوم والأحماض الدهنية مثل أوميجا 3 وحمض الفوليك ومضادات الأكسدة.

مزايا زيت الأفوكادو

وبحسب “سكاي نيوز” يشكل زيت الأفوكادو ما بين 30 و 40 في المئة من الثمرة ، وهي من أفضل الزيوت البكر التي يمكن شراؤها على الإطلاق. ويحتوي زيت الأفوكاتو على مزايا عديدة، حيث يحتوي على مواد مضادة للأكسدة والالتهاب، وهو ما لا ينطبق على الزيوت الأخرى التي تخضع لعملية التصفية.



خفض الكوليسترول

وبما أن زيت الأفوكادو يضم نسبة عالية من فيتامين E فهو يساعد الجسم على امتصاص العناصر المغذية، وما يعرف بالكارتنويدات، وهي صبغات عضوية توجد بالأساس في الفواكه. ويساعد زيت الأفوكادو على خفض مستوى الكوليسترول في دم الإنسان، كما يقي من أمراض القلب واللثة، حسب خبراء. كما يلجأ البعض إلى زيت الأفوكادو من أجل الاستفادة من مزاياه في العناية بالشعر والجلد.

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