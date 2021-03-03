فوائد شاي البابونج للحلق

يعتبر شاي البابونج مهداً بشكل طبيعي، بسبب خصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة والقابضة، حيث أظهرت بعض الدراسات العلمية أن استنشاق بخار البابونج يساعد في التخفيف من التهاب الحلق ومن أعراض الزكام، ويمكنه أيضاً تحفيز جهاز المناعة لمساعدة جسمك على مقاومة العدوى التي تسبب التهاب الحلق من البداية.

يساهم البابونج في رفع المناعة ومقاومة البكتيريا، كما أنه يؤدي إلى خفض سكر الدم المرتفع، وزيادة تخزين الجلايكوجين في الكبد، وتثبيط السوربيتول في خلايا الدم الحمراء.

ويستخدم البابنوج لعلاج نزلات البرد أو الآلام الناتجة عن تقلصات الحيض، حيث تأكدت هذه المعلومات تبعاً لدراسة نشرت في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية.

وقد أجرى الدراسة الدكتور إيلين هولمزمن قسم الكيمياء التابع للكلية الملكية في لندن وطبقت الدراسة باستعمال شاي البابونج الألماني لمدة أسبوعين على 14 متطوعاً.

حيث أفادت نتائج الدراسة بزيادة نسبة مركبي الهيبورات والجلاسين في أجسام المتطوعين وقد فسر الباحثون هذا باعتبار الهيوبورات هو أحد نواتج تحلل مركب الفلافونيد في شاي البابونج.

ومن فوائد البابونج للأطفال الرضع

يعالج التهابات الحلق والحنجرة.

من فوائد البابونج للأطفال الرضع يطرد الغازات ويلين الأمعاء.

يخفف التشنجات التي تصيب الطفل الرضيع.

من فوائد البابونج للأطفال يهدئ الأعصاب.

يساعد على استرخاء الرضيع وحصوله على قسط مريح من النوم.

من فوائد البابونج للأطفال يعقم الجروح ويطهرها.

من فوائد البابونج للأطفال يخفف من عدد مرات التقيؤ.

من فوائد البابونج للأطفال يطرد البلغم بفاعلية كبيرة.

يعالج المشاكل التي تصيب الجيوب الأنفية.

من فوائد البابونج للأطفال يخفض درجات الحرارة.

من فوائد البابونج للأطفال يعالج مشكلة المغص.

يخفف من تقرحات الفم البيضاء التي تظهر خلال العام الأول من ولادة الطفل.

من فوائد البابونج للأطفال يعالج مشكلة الصفار.

من فوائد البابونج للأطفال يعالج الأمراض الصدرية كالتهابات القصبات الهوائية والتهابات المجاري التنفسية والكحة وضيق التنفس.

من فوائد البابونج للأطفال ينظف العين، ويمنع ظهور القيح والإفرازات التي تخرج في العادة من عين الطفل خلال الأسابيع الأولى من الولادة.

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