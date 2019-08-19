يعتبر الماء من المواد الأساسية التي يتكون منها جسم الإنسان، فهو يشكل ما يزيد عن خمسة وسبعين بالمئة من وزنه، وينصح الأطباء وخبراء التغذية بشرب ما لا يقلّ عن ثمانية أكواب من الماء يومياً، وذلك للحفاظ على صحة، ورطوبة الجسم، ممّا يزيد نشاطه وحيوته، عدا عن المحافظة على سلامة أعضائه.

ويرغب بعض الأشخاص بإضافة بعض المواد الطبيعية للماء لإعطائها نكهةً مميزةً مثل الليمون الذي يدخل في تركيبه الكثير من الفيتامينات، والأملاح المعدنية، بالإضافة إلى المعادن، ممّا يساعد الجسم على محاربة الأمراض المختلفة.

ومن فوائد شرائح الليمون مع الماء:

1- ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف: يعتبر الماء من العناصر المهمّة التي يحتاجها جسم الإنسان للقيام بمختلف الوظائف الحيوية، ويمكن مضاعفة فوائد الماء من خلال شربه مع شرائح الليمون، ممّا يُحسّن من طعم الماء أيضاً، وبالتالي شرب الإنسان لكميّاتٍ كبيرة من الماء.

2- تقوية الجهاز المناعيّ للإنسان: وذلك نتيجة لاحتواء الليمون على فيتامين "ج"، الذي يُقوّي جهاز المناعة ويُحّسن من عمله، وهذا يعني أنّ شرب الماء مع شرائح الليمون يُساعد على تَقليل فرص الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، وغيرها من الأمراض، ويمكن القول إنّ شراب الماء مع شرائح الليمون هو الحلّ المِثالي للوقاية من الأعراض الجانبية للبرد خلال مَوسم الشتاء، ويُفضّل تناول هذا الشراب في فترات الصباح الباكر على الريق.

3- الحفاظ على الجِهاز الهضميّ: يُساعد تناول الماء مع شرائح الليمون على التخلّص من مُختلف مشاكل الجهاز الهضمي، ومن هذه المشاكل: الحموضة، والإمساك، وعسر الهضم، واضطرابات الجهاز الهضمي، وأيضاً يُساعد على تنقية الجهاز الهضمي، وتخليصه من السموم.

4- التخلّص من رائحة الفم الكريهة: يساعد شرب الماء مع شرائح الليمون على تخليص الفم من الروائح الكريهة، والتي قد تَحدث نتيجةً لأسبابٍ مختلفة، كالتدخين وعدم الالتزام بتنظيف الفم.

5- الوقاية من الإصابة بالتهابات مجرى البول: من المعروف أن لليمون فوائد مهمّة في إدرار البول، ممّا يُساعد على تنقية المجرى البولي، وتخليصه من الفَضلات والسموم والبكتيريا.

6- الحفاظ على نضارة البشرة: يُعتبر شراب الماء مع شرائح الليمون بديلاً طبيعيّاً للكريمات التي تُستخدم لتَصفية البشرة وإعطائها النضارة، ويرجع السبب في ذلك إلى احتواء الليمون على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة، والتي تؤخّر أيضاً من ظهور التجاعيد في البشرة، كما يحتوي الليمون على فيتامين "ج"، الذي يساعد على إنتاج مادة الكولاجين المهمّة للبشرة.

7- تقوية أداء الكبد: يساعد الليمون على التخلص من حمض اليوريك بالإضافة إلى التخلّص من السموم الموجودة في الكبد كما يُسهم تناول الليمون والماء معاً في مَنع الإصابة بمرض الملاريا.

8- الشفاء من حالات الصداع والغثيان الشديد.

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