من فوائد شرب الكمون والليمون التخلص من رائحة الفم الكريهة

من أهمّ المشروبات ذات القيم الغذائية العالية مشروب الليمون والكمون، فالكمون يحتوي على نسب عالية من العناصر وخاصة الحديد، والألياف.

أمّا الليمون فهو من النباتات الحمضية المعروف باحتوائه على مجموعة كبيرة من العناصر والفيتامينات خاصة فيتامين ج، وكلاهما يجتمع فيهما مركبات مضادات الأكسدة، وفي هذا المقال نقدم لكم فوائد شرب الكمون والليمون وطريقة تحضيره:

1- من فوائد شرب الكمون والليمون تخفيف الوزن، وذلك لأنّ الكمون والليمون يحتويان على مركبات قادرة على حرق الدهون وخاصة دهون البطن، وقادرين على إعطاء الجسم الشعور بالشبع، ولتحقيق هذه الفائدة يجب شرب كوب من الكمون والليمون بشكل يومي على الريق.

2- من فوائد شرب الكمون والليمون تخليص الجهاز الهضمي من الغازات المزعجة.

3- من فوائد شرب الكمون والليمون حماية البشرة من الشيخوخة المبكرة، وجعل البشرة أكثر شباباً ونضارة

4- علاج أمراض الجهاز التنفسي، كالتهابات الحلق أو الأعراض الناتجة من الرشح والإنفلونزا.

5-حماية الجسم من السرطانات، فالليمون يحتوي على إنزيمات قادرة على إزالة السموم من الجسم وهذه السموم مرتبطة بالأورام السرطانية، ومشروب الكمون والليمون يحمي خاصة من سرطان الثدي، والقولون، والبروستاتا، والأمعاء.

6-يعطي الجسم الشعور بالراحة والاسترخاء، فالليمون من أهم الأغذية المهدئة للأعصاب وكذلك الكمون،

7- من فوائد شرب الكمون والليمون التخلص من رائحة الفم الكريهة ومعالجة أمراض اللثة.

8- مفيد للحامل وجنينها، فشربه يقوي العظام لاحتوائه على الكالسيوم وذلك يحمي الجنين من الكساح، والليمون يحتوي على حمض الفوليك المعروف بقدرته على حماية الجنين من بعض التشوهات الخلقية.

طريقة تحضير شراب الكمون والليمون:

1- يتم غلي كوب من الماء مع ملعقة كبيرة من الكمون، ثمّ يُترك لمدّة خمس دقائق.

2- يصفّى ماء الكمون، ويوضع في كوب نظيف.

3- يُضاف إلى الكوب عصير ليمونة واحدة ويحرّكان مع بعضهما البعض.

4- يتناول المشروب أما دافئاً أو بارداً.

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