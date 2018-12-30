شوربة العدس تعزز صحة الجهاز العصبي وتحميه من التوتر

شوربة العدس من الأطباق العربية التي تُحضَّر من العدس المجروش، وتتميز بطعمها اللذيذ المستساغ عند جميع الفئات العمرية، وبقيمتها الغذائية العالية من البروتينات، والألياف، والنشويات، والمعادن والأملاح الأساسية؛ مثل: الكالسيوم، والحديد، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، والفسفور، والزنك، والصوديوم، وعلى العديد من الفيتامينات؛ مثل: (B6, B12, A, D, K, E)، والثيامين، والنياسين، والفولات، والأحماض الأمينية الأساسية، والسكريات قليلة التعدد، والضرورية لنمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، كما أنها منخفضة المحتوى من السعرات الحرارية والدهون.

وفي هذا المقال نقدم لكم بعض من فوائد شوربة العدس وخصوصاً لمرضى السكر :

1- تنظم مستوى الجلوكوز في الدم.

2- تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب، وتصلب الشرايين، والسكتات الدماغية.

3- تمنع ارتفاع مستوى الكولسترول الضار، والدهون الثلاثية في الجسم، وترفع مستوى الكولسترول الجيد.

4- تنظم مستوى السكر في الوجبات التي تلي تناولها بحدود أربع ساعات.

5- تقلل امتصاص السكر في الأمعاء؛ لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف الغذائية، والكربوهيدرات المعقدة، والتي تحتاج إلى وقت طويل لهضمها، وبالتالي تقلل مستوى السكر في الدم.

6- تقوي الدم، لاعتبارها مصدر جيد للحديد الضروري في صنع الهيموجلوبين.

7- تعزز أداء الجهاز المناعي، وتحسن صحة الجسم.

8- من فوائد شوربة العدس أنها تخفف الوزن؛ لاحتواها على نسبة عالية من الماء، كما أنها تعزز الشعور بالشبع لفترات طويلة.

9- تنظم عملية الهضم، وتحسن التمثيل الغذائي.

10- تقلل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

11- تمنع نمو وانتشار الجذور الحرة، وتكافح سرطان الثدي، والقولون، والبروستاتا.

12- من فوائد شوربة العدس تعالج فقر الدم والأنيميا.

13- تعزز صحة العظام، وتزيد قوتها، وتعزز كثافتها.

14- من فوائد شوربة العدس تحسن صحة الأسنان وتقويها.

15- تعزز صحة الجهاز العصبي، وتحميه من الاضطرابات والتوتر.

16- تدر البول، وتخلص الجسم من السموم.

17- تزيد وزن الأطفال، وتعزز نمو عظامهم.

18- تلين المعدة والأمعاء، وتعالج الإمساك.

19- تعزز الرغبة الجنسية عند الرجال، وبشكل خاص مع التقدم في العمر.

20- تخفض حساسية الجسم اتجاه المركبات الكيميائية.

21- تقوي العضلات.

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